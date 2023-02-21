В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

22 февраля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Депутат Султан Хамзаев считает ЕГЭ «навязанным» тестированием Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене единого государственного экзамена в рамках реформы образования, о которой заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его мнению, ЕГЭ всегда был «навязанным» способом проверки знаний. «Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев РИА Новости. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ. Президент Владимир Путин заявил о старте реформы высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Так, срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Он отметил, что переход на новую систему должен быть плавным.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене единого государственного экзамена в рамках реформы образования, о которой заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его мнению, ЕГЭ всегда был «навязанным» способом проверки знаний. «Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев РИА Новости. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ. Президент Владимир Путин заявил о старте реформы высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Так, срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Он отметил, что переход на новую систему должен быть плавным.