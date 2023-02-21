21 февраля 2023

В Госдуме призвали отказаться от ЕГЭ

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Депутат Султан Хамзаев считает ЕГЭ «навязанным» тестированием Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене единого государственного экзамена в рамках реформы образования, о которой заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его мнению, ЕГЭ всегда был «навязанным» способом проверки знаний.

«Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев РИА Новости. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ.

Президент Владимир Путин заявил о старте реформы высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Так, срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Он отметил, что переход на новую систему должен быть плавным.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал к отмене единого государственного экзамена в рамках реформы образования, о которой заявил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. По его мнению, ЕГЭ всегда был «навязанным» способом проверки знаний. «Выступаю за отмену единого государственного экзамена — самого навязанного теста, который оболванивает подготовку наших детей к обучению в высших учебных заведениях», — заявил Султан Хамзаев РИА Новости. Его поддержала зампред комитета по науке, образованию и культуре в Совете федерации Наталья Косихина, которая предложила провести общественное обсуждение вопроса об отмене ЕГЭ. Президент Владимир Путин заявил о старте реформы высшего образования на фоне отмены Болонской системы. Так, срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Он отметил, что переход на новую систему должен быть плавным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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