Во Франции оценили послание Путина к Федеральному собранию

Читатели Le Figaro: речь Путина была «здравой»

22 февраля 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

По мнению жителей Франции, Путин продвигает традиционные ценности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Читатели французской газеты Le Figaro положительно отнеслись к обращению президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По их мнению, российский лидер продвигает традиционные ценности и высказывает «много здравых мыслей». «Меня беспокоит не Владимир Путин. Меня тревожит воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли цену конфликтов», — написал читатель газеты под ником Yann. Другие читатели отметили столкновение двух позиций России и Запада. «Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль», — написал Opinionlucyves. Несколько комментаторов отметили, что их тревожат выступления президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова Путина они расценили как «здравые». Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился в Федеральному собранию. Он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы государства, Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.

Читатели французской газеты Le Figaro положительно отнеслись к обращению президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По их мнению, российский лидер продвигает традиционные ценности и высказывает «много здравых мыслей». «Меня беспокоит не Владимир Путин. Меня тревожит воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли цену конфликтов», — написал читатель газеты под ником Yann. Другие читатели отметили столкновение двух позиций России и Запада. «Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль», — написал Opinionlucyves. Несколько комментаторов отметили, что их тревожат выступления президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова Путина они расценили как «здравые». Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился в Федеральному собранию. Он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы государства, Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.