Во Франции оценили послание Путина к Федеральному собранию

Читатели французской газеты Le Figaro положительно отнеслись к обращению президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По их мнению, российский лидер продвигает традиционные ценности и высказывает «много здравых мыслей».
«Меня беспокоит не Владимир Путин. Меня тревожит воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли цену конфликтов», — написал читатель газеты под ником Yann.
Другие читатели отметили столкновение двух позиций России и Запада. «Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль», — написал Opinionlucyves.
Несколько комментаторов отметили, что их тревожат выступления президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова Путина они расценили как «здравые».
Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился в Федеральному собранию. Он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы государства, Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!