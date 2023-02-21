21 февраля 2023

Во Франции оценили послание Путина к Федеральному собранию

Читатели Le Figaro: речь Путина была «здравой»
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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
По мнению жителей Франции, Путин продвигает традиционные ценности Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Читатели французской газеты Le Figaro положительно отнеслись к обращению президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По их мнению, российский лидер продвигает традиционные ценности и высказывает «много здравых мыслей».

«Меня беспокоит не Владимир Путин. Меня тревожит воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли цену конфликтов», — написал читатель газеты под ником Yann.

Другие читатели отметили столкновение двух позиций России и Запада. «Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль», — написал Opinionlucyves.

Несколько комментаторов отметили, что их тревожат выступления президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова Путина они расценили как «здравые».

Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился в Федеральному собранию. Он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы государства, Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.

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Читатели французской газеты Le Figaro положительно отнеслись к обращению президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По их мнению, российский лидер продвигает традиционные ценности и высказывает «много здравых мыслей». «Меня беспокоит не Владимир Путин. Меня тревожит воинственность и слепота европейских народов, которые уже позабыли цену конфликтов», — написал читатель газеты под ником Yann. Другие читатели отметили столкновение двух позиций России и Запада. «Видение Путина основано на традиционной морали, которая действует в гармонии с религией. Видение Запада строится на свободе в любой области, включая светскую, атеистическую мораль», — написал Opinionlucyves. Несколько комментаторов отметили, что их тревожат выступления президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Слова Путина они расценили как «здравые». Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился в Федеральному собранию. Он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам главы государства, Россия и дальше будет отодвигать угрозу от своих границ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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