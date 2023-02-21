РЭК обнаружила превышение платы за ЖКХ у свердловчан

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) обнаружила превышение платы за услуги ЖКХ у жителей Свердловской области. Документ об этом появился на сайте РЭК.
«В отдельных муниципальных образованиях мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов. В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Также ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов в Свердловской области выросли на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.
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