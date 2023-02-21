21 февраля 2023

РЭК обнаружила превышение платы за ЖКХ у свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
В РЭК обратили внимание на переплату за ЖКХ Фото:

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) обнаружила превышение платы за услуги ЖКХ у жителей Свердловской области. Документ об этом появился на сайте РЭК.

«В отдельных муниципальных образованиях мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов. В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», — сказано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Также ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов в Свердловской области выросли на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.

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Региональная энергетическая комиссия (РЭК) обнаружила превышение платы за услуги ЖКХ у жителей Свердловской области. Документ об этом появился на сайте РЭК. «В отдельных муниципальных образованиях мониторинг выявил признаки превышения установленных Указом Губернатора Свердловской области от 28.11.2022 № 603-УГ значений предельных индексов. В целях проверки информация о предполагаемых случаях превышения предельных индексов направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ограничили рост платы за коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов она изменится не более чем на 9,5%. Также ежемесячные взносы на капитальный ремонт домов в Свердловской области выросли на 40%. Согласно новому тарифу, плата составляет 14 рублей 81 копейку за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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