Марочко: армия РФ отбила наступление ВСУ на краснолиманском направлении

22 февраля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

ВСУ не удалось создать «огневой мешок» на краснолиманском направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на краснолиманском направлении, однако российские силы сработали на опережение и не позволили создать противнику «огневой мешок». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник в очередной раз попытался вернуть утраченные позиции. Силами батальонно-тактической группы ВФУ, украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции», — написал Марочко в Telegram . Подполковник в отставке отметил, что создать «огневой мешок» противнику не удалось. «Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано», — заключил он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Подполковник в отставке также сообщал об укреплении сил Киева в Харькове отрядами наемников из западной Европы и Польши.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на краснолиманском направлении, однако российские силы сработали на опережение и не позволили создать противнику «огневой мешок». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник в очередной раз попытался вернуть утраченные позиции. Силами батальонно-тактической группы ВФУ, украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции», — написал Марочко в Telegram. Подполковник в отставке отметил, что создать «огневой мешок» противнику не удалось. «Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано», — заключил он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Подполковник в отставке также сообщал об укреплении сил Киева в Харькове отрядами наемников из западной Европы и Польши.