Марочко: армия РФ отбила наступление ВСУ на краснолиманском направлении

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, артиллерия, пушка, ВСУ, stock, сау гиацинт
ВСУ не удалось создать «огневой мешок» на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на краснолиманском направлении, однако российские силы сработали на опережение и не позволили создать противнику «огневой мешок». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении противник в очередной раз попытался вернуть утраченные позиции. Силами батальонно-тактической группы ВФУ, украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции», — написал Марочко в Telegram. Подполковник в отставке отметил, что создать «огневой мешок» противнику не удалось. «Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано», — заключил он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Подполковник в отставке также сообщал об укреплении сил Киева в Харькове отрядами наемников из западной Европы и Польши.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки на краснолиманском направлении, однако российские силы сработали на опережение и не позволили создать противнику «огневой мешок». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На краснолиманском направлении противник в очередной раз попытался вернуть утраченные позиции. Силами батальонно-тактической группы ВФУ, украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции», — написал Марочко в Telegram. Подполковник в отставке отметил, что создать «огневой мешок» противнику не удалось. «Замысел был разгадан, и упреждающими ударами наступление ВФУ было сорвано», — заключил он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее Марочко рассказывал, что ВСУ активно применяют тактику «кочующих огневых средств» на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, украинские бойцы используют пикапы с установленным на них западным вооружением. Подполковник в отставке также сообщал об укреплении сил Киева в Харькове отрядами наемников из западной Европы и Польши.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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