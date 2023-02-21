Немецкий журналист представил магнитогорского робота, уничтожающего танки Leopard. Фото, видео

22 февраля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Общественность познакомили с «умным» роботом «Маркер» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналист из Германии Томас Репер рассказал своим читателям о боевом роботе «Маркер» производства компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). О технике, уничтожающей немецкие танки Leopard, написал политик Дмитрий Рогозин. «Мировой эксклюзив. Автономный боевой робот: Россия представила „убийцу Леопардов“», — транслировал Рогозин пост Репера в своем telegram-канале. Политик, воюющий в Донбассе, привел цитату журналиста, в которой сообщается о преимуществах боевого робота. Как сказано, «Маркер» способен автономно работать в течение нескольких дней на собственном источнике питания без необходимости дозаправки. Среди других характеристик: умение прятаться несколько дней, поджидая вражеские танки, и отсутствие «слепой зоны» при обстрелах. Техника из Магнитогорска может для разведки запускать небольшие беспилотники с проводным наведением. «Умный» робот умеет не только распознавать людей, но и идентифицировать их как друзей, врагов или гражданских лиц по униформе и знакам отличия. Оборудование способно помогать в эвакуации раненых бойцов с фронта. В январе три первых образца «Маркера» отправились для испытаний в зону спецоперации на Донбассе. В феврале техника приступила к работам. Магнитогорский робот способен помогать в эвакуации раненных военных с фронта Фото: telegram-канал Дмитрия Рогозина

Журналист из Германии Томас Репер рассказал своим читателям о боевом роботе «Маркер» производства компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). О технике, уничтожающей немецкие танки Leopard, написал политик Дмитрий Рогозин. «Мировой эксклюзив. Автономный боевой робот: Россия представила „убийцу Леопардов“», — транслировал Рогозин пост Репера в своем telegram-канале. Политик, воюющий в Донбассе, привел цитату журналиста, в которой сообщается о преимуществах боевого робота. Как сказано, «Маркер» способен автономно работать в течение нескольких дней на собственном источнике питания без необходимости дозаправки. Среди других характеристик: умение прятаться несколько дней, поджидая вражеские танки, и отсутствие «слепой зоны» при обстрелах. Техника из Магнитогорска может для разведки запускать небольшие беспилотники с проводным наведением. «Умный» робот умеет не только распознавать людей, но и идентифицировать их как друзей, врагов или гражданских лиц по униформе и знакам отличия. Оборудование способно помогать в эвакуации раненых бойцов с фронта. В январе три первых образца «Маркера» отправились для испытаний в зону спецоперации на Донбассе. В феврале техника приступила к работам.