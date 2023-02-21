21 февраля 2023

Немецкий журналист представил магнитогорского робота, уничтожающего танки Leopard. Фото, видео

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Общественность познакомили с «умным» роботом «Маркер» Фото:
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Журналист из Германии Томас Репер рассказал своим читателям о боевом роботе «Маркер» производства компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). О технике, уничтожающей немецкие танки Leopard, написал политик Дмитрий Рогозин.

«Мировой эксклюзив. Автономный боевой робот: Россия представила „убийцу Леопардов“», — транслировал Рогозин пост Репера в своем telegram-канале.

Политик, воюющий в Донбассе, привел цитату журналиста, в которой сообщается о преимуществах боевого робота. Как сказано, «Маркер» способен автономно работать в течение нескольких дней на собственном источнике питания без необходимости дозаправки. Среди других характеристик: умение прятаться несколько дней, поджидая вражеские танки, и отсутствие «слепой зоны» при обстрелах.

Техника из Магнитогорска может для разведки запускать небольшие беспилотники с проводным наведением. «Умный» робот умеет не только распознавать людей, но и идентифицировать их как друзей, врагов или гражданских лиц по униформе и знакам отличия. Оборудование способно помогать в эвакуации раненых бойцов с фронта.

В январе три первых образца «Маркера» отправились для испытаний в зону спецоперации на Донбассе. В феврале техника приступила к работам.

Магнитогорский робот способен помогать в эвакуации раненных военных с фронта
Фото:

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Журналист из Германии Томас Репер рассказал своим читателям о боевом роботе «Маркер» производства компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область). О технике, уничтожающей немецкие танки Leopard, написал политик Дмитрий Рогозин. «Мировой эксклюзив. Автономный боевой робот: Россия представила „убийцу Леопардов“», — транслировал Рогозин пост Репера в своем telegram-канале. Политик, воюющий в Донбассе, привел цитату журналиста, в которой сообщается о преимуществах боевого робота. Как сказано, «Маркер» способен автономно работать в течение нескольких дней на собственном источнике питания без необходимости дозаправки. Среди других характеристик: умение прятаться несколько дней, поджидая вражеские танки, и отсутствие «слепой зоны» при обстрелах. Техника из Магнитогорска может для разведки запускать небольшие беспилотники с проводным наведением. «Умный» робот умеет не только распознавать людей, но и идентифицировать их как друзей, врагов или гражданских лиц по униформе и знакам отличия. Оборудование способно помогать в эвакуации раненых бойцов с фронта. В январе три первых образца «Маркера» отправились для испытаний в зону спецоперации на Донбассе. В феврале техника приступила к работам.
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