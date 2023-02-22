Депутат Госдумы назвал условия, при которых военным из зоны СВО будут предоставлять отпуск

Депутат Гурулев: командирам придется составить график отпусков в зоне СВО

22 февраля 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

В отпуска военные будут уходить целыми взводами, считает Андрей Гурулев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 В отпуск участники военных действий на Украине будут уходить в составе экипажа взвода или роты. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Отпуск будет обязательным для всех. Скорее всего, отправлять будут в составе экипажа взвода или роты, когда подразделение будет выведено или в место отдыха, или в район восстановления боеспособности. Думаю, графики командиры сделают и по нему пойдут. Сначала нужно все законы принять, изменения внести, после этого уже все остальное, я думаю, появится», — объяснил Гурулев. Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил о необходимости предоставлять мобилизованным, добровольцам и всем участникам СВО регулярные отпуска раз в полгода. Длиться он должен не менее 14 дней, без учета времени на дорогу. Это, по мнению президента, необходимо, чтобы каждый боец имел возможность навестить свою семью.

В отпуск участники военных действий на Украине будут уходить в составе экипажа взвода или роты. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Отпуск будет обязательным для всех. Скорее всего, отправлять будут в составе экипажа взвода или роты, когда подразделение будет выведено или в место отдыха, или в район восстановления боеспособности. Думаю, графики командиры сделают и по нему пойдут. Сначала нужно все законы принять, изменения внести, после этого уже все остальное, я думаю, появится», — объяснил Гурулев. Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил о необходимости предоставлять мобилизованным, добровольцам и всем участникам СВО регулярные отпуска раз в полгода. Длиться он должен не менее 14 дней, без учета времени на дорогу. Это, по мнению президента, необходимо, чтобы каждый боец имел возможность навестить свою семью.