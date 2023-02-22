Власти ищут человека на должность главного по тарифам в тюменской «матрешке»

В Тюменской области ищут председателя региональной энергетической комиссии по региону, а также по ХМАО и ЯНАО. Вакансия опубликована на портале «Работа в России». Орган занимается установлением и регулированием тарифов на электричество и тепло для населения.
«Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО требуется председатель. Заработная плата: 55 474 — 59 406 рублей», — говорится в тексте вакансии.
В полномочия комиссии, помимо прочего, входит установление цен на электрическую и тепловую энергию, поставляемые населению. В данный момент руководство осуществляет зампредседателя Александр Литвяков. Прошлый председатель — Юрий Мыльников, покинул должность еще в 2018 году.
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В Тюменской области ищут председателя региональной энергетической комиссии по региону, а также по ХМАО и ЯНАО. Вакансия опубликована на портале «Работа в России». Орган занимается установлением и регулированием тарифов на электричество и тепло для населения. «Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО требуется председатель. Заработная плата: 55 474 — 59 406 рублей», — говорится в тексте вакансии. В полномочия комиссии, помимо прочего, входит установление цен на электрическую и тепловую энергию, поставляемые населению. В данный момент руководство осуществляет зампредседателя Александр Литвяков. Прошлый председатель — Юрий Мыльников, покинул должность еще в 2018 году.