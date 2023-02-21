В Курганской области детское отделение горбольницы лишилось единственного врача УЗИ

22 февраля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Специалиста обещали заменить одним из семи врачей горбольницы Фото: Илья Московец © URA.RU В Шадринской городской больнице детское отделение осталось без единственного врача УЗИ-диагностики. Об этом обеспокоенные горожане пишут в шадринских пабликах соцсети «ВКонтакте». В депздраве URA.RU сообщили, что врач находится в декретном отпуске, а ее обязанности будет исполнять один из семи врачей УЗИ горбольницы. «Узист в детской поликлинике уволился. Теперь нет УЗИ обследования в детской. На мой вопрос „Что делать“, сказали идти к [главврачу Шадринской городской больницы Светлане] Пономаревой. Оптимизация». — говорится в посте, размещенном в группе «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». Автор поста спрашивает совета, где ребенку можно получить диагностику в Шадринске, в том числе и платно. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что врач УЗИ-диагностики детской поликлиники находится в настоящее время в декретном отпуске. «На время ее отсутствия с 28.02.2023 УЗИ детям будет проводить один из врачей ГБУ „Шадринская городская больница“. Приглашение на обследование детей будет проводить старшая медсестра консультативно-диагностического отделения. Первично направленных на УЗИ детей записывает врач-педиатр участковый», — говорится в ответе ведомства. Всего в ГБУ «Шадринская городская больница» работает семь врачей УЗИ-диагностики, дополнительно выполняет эти функции еще один внутренний совместитель. Ранее URA.RU писало, что в Шадринской городской больнице после реформы уволился детский офтальмолог. В депздраве пояснили, что врач перешел на основное место работы в Шадринскую ЦРБ, детей при необходимости будут направлять туда же. В горбольнице Шадринска сейчас работает один офтальмолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринской городской больнице детское отделение осталось без единственного врача УЗИ-диагностики. Об этом обеспокоенные горожане пишут в шадринских пабликах соцсети «ВКонтакте». В депздраве URA.RU сообщили, что врач находится в декретном отпуске, а ее обязанности будет исполнять один из семи врачей УЗИ горбольницы. «Узист в детской поликлинике уволился. Теперь нет УЗИ обследования в детской. На мой вопрос „Что делать“, сказали идти к [главврачу Шадринской городской больницы Светлане] Пономаревой. Оптимизация». — говорится в посте, размещенном в группе «Шадринск Подслушано» во «ВКонтакте». Автор поста спрашивает совета, где ребенку можно получить диагностику в Шадринске, в том числе и платно. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что врач УЗИ-диагностики детской поликлиники находится в настоящее время в декретном отпуске. «На время ее отсутствия с 28.02.2023 УЗИ детям будет проводить один из врачей ГБУ „Шадринская городская больница“. Приглашение на обследование детей будет проводить старшая медсестра консультативно-диагностического отделения. Первично направленных на УЗИ детей записывает врач-педиатр участковый», — говорится в ответе ведомства. Всего в ГБУ «Шадринская городская больница» работает семь врачей УЗИ-диагностики, дополнительно выполняет эти функции еще один внутренний совместитель. Ранее URA.RU писало, что в Шадринской городской больнице после реформы уволился детский офтальмолог. В депздраве пояснили, что врач перешел на основное место работы в Шадринскую ЦРБ, детей при необходимости будут направлять туда же. В горбольнице Шадринска сейчас работает один офтальмолог.