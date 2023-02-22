КПРФ займется депутатом, слушавшим послание Путина с лапшой на ушах

КПРФ займется депутатом Михаилом Абдалкиным, который выложил в интернет видео просмотра послания президента с лапшой на ушах. Оценить его поступок также должны в региональном отделении партии.
«Это депутат Самарской губернской думы, где существует первый секретарь, руководитель реготделения, который в первую очередь должен дать правовую и морально-этическую оценку человеку, являющемуся представителем его организации. Первый секретарь в первую очередь должен дать эту оценку, а также центральная ревизионная комиссия по партийной линии», — заявил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.
Его поступок, по словам представителя партии, не останется без внимания и со стороны центральной ревизионной комиссии КПРФ. Ранее депутат Михаил Абдалкин выложил видео и фото, на котором он слушает послание президента, повесив себе на уши лапшу, в своем telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин выступил 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия приостанавливает договор с США о стратегических наступательных вооружениях. Президент также обозначил направления работы собрания на следующий год.
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