Депутат Самарской Губернской Думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, повесив лапшу на уши. Это заметил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн.
«В соцсетях коммунист [Михаил Абдалкин] разместил фото и даже видео запечатлевшее, как он слушает послание: повесив себе на уши гроздья лапши. Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина», — заявил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также добавил, что руководству КПРФ следует «приструнить» Михаила Абдалкина.
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. На нем он заявил, что РФ приостанавливает договор о СНВ, а также обозначил направления работы Федерального Собрания на будущий год.
Фото: telegram-канал Михаила Абдалкина
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Депутат Самарской Губернской Думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, повесив лапшу на уши. Это заметил депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. «В соцсетях коммунист [Михаил Абдалкин] разместил фото и даже видео запечатлевшее, как он слушает послание: повесив себе на уши гроздья лапши. Похоже, что руководство КПРФ и региональные депутаты — по-разному оценивают выступление Путина», — заявил Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он также добавил, что руководству КПРФ следует «приструнить» Михаила Абдалкина. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. На нем он заявил, что РФ приостанавливает договор о СНВ, а также обозначил направления работы Федерального Собрания на будущий год.