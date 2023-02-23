Газманов объяснил, зачем закрыл бренд Prada во время концерта в Лужниках

Газманов: во время концерта закрыл бренд Prada, чтобы не рекламировать его

23 февраля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Олег Газманов поучаствовал в митинг-концерте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Олег Газманов во время выступления в Лужниках заклеил логотип Prada на своей куртке, чтобы не рекламировать бренд по телевидению. Об этом заявил сам Газманов. «Я не имел права рекламировать тот или иной бренд в рамках телевизионного эфира, а правило — есть правило. И я с этим согласен», — цитирует «Ридус» Газманова. Газманов был в куртке Prada за 340 тысяч рублей во время митинг-концерта в Лужниках 22 февраля. СМИ предположили, что он хотел выглядеть патриотично, поэтому заклеил логотип. На концерте в честь Дня защитника Отечества в Лужниках приехал президент России Владимир Путин. На нем выступили SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ» и Олег Газманов. Также среди приглашенных артистов были творческие коллективы из Донбасса и народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные.

Певец Олег Газманов во время выступления в Лужниках заклеил логотип Prada на своей куртке, чтобы не рекламировать бренд по телевидению. Об этом заявил сам Газманов. «Я не имел права рекламировать тот или иной бренд в рамках телевизионного эфира, а правило — есть правило. И я с этим согласен», — цитирует «Ридус» Газманова. Газманов был в куртке Prada за 340 тысяч рублей во время митинг-концерта в Лужниках 22 февраля. СМИ предположили, что он хотел выглядеть патриотично, поэтому заклеил логотип. На концерте в честь Дня защитника Отечества в Лужниках приехал президент России Владимир Путин. На нем выступили SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ» и Олег Газманов. Также среди приглашенных артистов были творческие коллективы из Донбасса и народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные.