Газманов объяснил, зачем закрыл бренд Prada во время концерта в Лужниках

Певец Олег Газманов во время выступления в Лужниках заклеил логотип Prada на своей куртке, чтобы не рекламировать бренд по телевидению. Об этом заявил сам Газманов.
«Я не имел права рекламировать тот или иной бренд в рамках телевизионного эфира, а правило — есть правило. И я с этим согласен», — цитирует «Ридус» Газманова.
Газманов был в куртке Prada за 340 тысяч рублей во время митинг-концерта в Лужниках 22 февраля. СМИ предположили, что он хотел выглядеть патриотично, поэтому заклеил логотип.
На концерте в честь Дня защитника Отечества в Лужниках приехал президент России Владимир Путин. На нем выступили SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ» и Олег Газманов. Также среди приглашенных артистов были творческие коллективы из Донбасса и народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные.
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