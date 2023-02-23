ВЦИОМ: 78% россиян посчитали искренним послание Путина Федеральному собранию

23 февраля 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин произвел своей речью положительное впечатление на россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Большинство россиян (78%) назвали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию искренним. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Владимира Путина — как честная и искренняя, а его позиция — четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными», — передает ВЦИОМ . Опрос провели среди 129 участников из десяти городов. Среди респондентов были россияне в возрасте от 18 лет. Искренним речь Путина назвали 78% опрошенных, 13% затруднились с ответом, остальные не считают обращение искренним. Президент четко и понятно обозначил свою позицию, заявили 88%. Послание Федеральному собранию назвали интересным 82% зрителей, еще 52% назвали все выступление интересным, 30% назвали интересной его большую часть. Президент поднял важные и значимые вопросы, отметили 41% респондентов, такими было большинство вопросов, считают 33%. Еще 23% посчитали только часть вопросов важными, и только 3% назвали поднятые темы малозначимыми. Послание оказало положительный эффект на 81% зрителей, для 45% оно было полностью положительным и для 36% частично положительным. Только каждый десятый (10%) отметил, что выступление оставило скорее отрицательное впечатление и 1% сообщили о полностью негативном восприятии. Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. В ходе выступления он заявил о приостановке Договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), заключенном между РФ и США. Также президент анонсировал реформу образования, которая предполагает уход от Болонской системы, сообщает РАПСИ. Кроме того, Путин в своей речи рассказал про меры социальной поддержки, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство россиян (78%) назвали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию искренним. Об этом сообщили исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Владимира Путина — как честная и искренняя, а его позиция — четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными», — передает ВЦИОМ. Опрос провели среди 129 участников из десяти городов. Среди респондентов были россияне в возрасте от 18 лет. Искренним речь Путина назвали 78% опрошенных, 13% затруднились с ответом, остальные не считают обращение искренним. Президент четко и понятно обозначил свою позицию, заявили 88%. Послание Федеральному собранию назвали интересным 82% зрителей, еще 52% назвали все выступление интересным, 30% назвали интересной его большую часть. Президент поднял важные и значимые вопросы, отметили 41% респондентов, такими было большинство вопросов, считают 33%. Еще 23% посчитали только часть вопросов важными, и только 3% назвали поднятые темы малозначимыми. Послание оказало положительный эффект на 81% зрителей, для 45% оно было полностью положительным и для 36% частично положительным. Только каждый десятый (10%) отметил, что выступление оставило скорее отрицательное впечатление и 1% сообщили о полностью негативном восприятии. Путин обратился к Федеральному собранию 21 февраля. В ходе выступления он заявил о приостановке Договора о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ), заключенном между РФ и США. Также президент анонсировал реформу образования, которая предполагает уход от Болонской системы, сообщает РАПСИ. Кроме того, Путин в своей речи рассказал про меры социальной поддержки, передает Пятый канал.