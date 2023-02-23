Основатель Народной милиции ЛНР перечислил самых мотивированных бойцов ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Тактикой ВС РФ является уничтожение мотивированных солдат ВСУ, заявил Виталий Киселев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наиболее мотивированы украинские военные из освобожденных регионов, сражающиеся на стороне ВСУ, так как они хотят отомстить своим оставшимся родным. Об этом заявил в интервью URA.RU легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев.

«Многие восточные украинцы мотивированы тем, что хотят вернуться и отомстить родным и близким за то, что они остались. За то, что они приверженцы Русского Мира. Я знаю город Харьков, он всегда при Украине был бандитско-ментовским. Там сейчас такие условия для простых граждан, что нормальные люди давно уехали», — рассказал Киселев в интервью URA.RU.

По его словам, тактикой российских военных является уничтожение наиболее мотивированных бойцов ВСУ. К ним относятся солдаты из Луганской, Донецкой, Харьковской областей, а также Запорожья и Херсона, сражающиеся на стороне украинской армии, сообщил Киселев.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов среди жителей.

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Наиболее мотивированы украинские военные из освобожденных регионов, сражающиеся на стороне ВСУ, так как они хотят отомстить своим оставшимся родным. Об этом заявил в интервью URA.RU легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев. «Многие восточные украинцы мотивированы тем, что хотят вернуться и отомстить родным и близким за то, что они остались. За то, что они приверженцы Русского Мира. Я знаю город Харьков, он всегда при Украине был бандитско-ментовским. Там сейчас такие условия для простых граждан, что нормальные люди давно уехали», — рассказал Киселев в интервью URA.RU. По его словам, тактикой российских военных является уничтожение наиболее мотивированных бойцов ВСУ. К ним относятся солдаты из Луганской, Донецкой, Харьковской областей, а также Запорожья и Херсона, сражающиеся на стороне украинской армии, сообщил Киселев. Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов среди жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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