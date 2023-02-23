Основатель Народной милиции ЛНР перечислил самых мотивированных бойцов ВСУ

Наиболее мотивированы украинские военные из освобожденных регионов, сражающиеся на стороне ВСУ, так как они хотят отомстить своим оставшимся родным. Об этом заявил в интервью URA.RU легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев.
«Многие восточные украинцы мотивированы тем, что хотят вернуться и отомстить родным и близким за то, что они остались. За то, что они приверженцы Русского Мира. Я знаю город Харьков, он всегда при Украине был бандитско-ментовским. Там сейчас такие условия для простых граждан, что нормальные люди давно уехали», — рассказал Киселев в интервью URA.RU.
По его словам, тактикой российских военных является уничтожение наиболее мотивированных бойцов ВСУ. К ним относятся солдаты из Луганской, Донецкой, Харьковской областей, а также Запорожья и Херсона, сражающиеся на стороне украинской армии, сообщил Киселев.
Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов среди жителей.
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