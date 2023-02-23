«СВО — это прививка для Украины за предательство России»

Почему референдумы важнее спецоперации — в интервью основателя Народной милиции ЛНР

23 февраля 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

На поле боя сейчас выигрывают пехотинцы: пока они не зайдут в населенный пункт, он не будет взят Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция (СВО) — это прививка для Украины за предательство России, а также наказание всем предателям, которые покинули страну. Почему украинцы с востока мотивированнее западенцев, почему пехота бывает полезнее беспилотников и когда закончится спецоперация, в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев. — Как восприняли новость о начале СВО? Для жителей ЛНР заявление президента Владимира Путина о том, что Донбасс освободят и он войдет в состав РФ, стало праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Я понимал, что рано или поздно начнется что-то большое. Для нас был большой праздник, когда [президент РФ Путин] Владимир Владимирович объявил, что территории Луганской Народной Республики будут освобождены и войдут в состав России, мы поехали с флагами по всему ночному Луганску, разбудили жителей. Мы ждали меньшего, а получили большее. СВО абсолютно для всех жителей республики была неожиданностью, но все ждали, что рано или поздно что-то начнется. Мы и по противнику это видели — шла интенсивная подготовка, на линию боевого соприкосновения приезжали инструкторы НАТО, а на территории Украины пытались поставить их базы. Медлить нам было нельзя, и мы нанесли первый удар. — Что для вас ярче — начало СВО или проведение референдума? — Итоги референдума. Боевые действия могли положительно или отрицательно сказаться на той или иной территории, но основное — законодательная база и определение того, кто мы и зачем мы здесь. Референдум поставил бесповоротную точку, которая привела нас к тому, что происходит. Референдумы для жителей новых регионов РФ стали важнее, чем СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Как оцениваете прошедший год СВО? — Где-то проседало, где-то получалось лучше. Мы воюем не только против армии ВСУ — мы воюем против наемников, инструкторов и целого Запада, который поставляет не только стрелковое вооружение, но и готовится поставлять самолеты. Это опасная тенденция, противостоять этому может только современное высокотехнологическое вооружение и его использование на поле боя. Демонстрация этого уже происходит по киевской хунте, где уничтожается энергосистема, ведущая работу по изготовлению боеприпасов и ремонту техники. «Терминаторы» и танки «Прорыв» — оружие будущего Фото: Анна Майорова © URA.RU — Почему наряду с современной техникой в СВО используются и «устаревшие» виды вооружения? — Мы находимся в периоде «излома» современного вооружения и ведения боевых действий — между тем, как мы воевали раньше и тем, как будем воевать в будущем. В будущем — «Терминаторы», танки «Прорыв» и более высокой классификации. Привлекается много молодых специалистов, чье мышление выстроено на десятки и сотни лет вперед. Каждому хочется, чтобы пролетела одна ракета и уничтожила врага — такого пока не будет. Единственное, что сегодня выигрывает на поле боя — пехотинцы Саша, Ваня и Дима. Пока они не зайдут в населенный пункт, он не будет взят. Хоть там беспилотники будут летать, танки обстреливать, орудия — этого не произойдет. Вот зашел, флаг водрузил, как это было в Дебальцевской операции — и это победа. — За каким оружием будущее? — Беспилотники и ракеты — безусловно. Тот же ракетный комплекс «Авангард» — уникальное вооружение, доставшееся нам большой кровью и потом, как и любая высокотехнологичная разработка. Сказать, как мы его будет применять, я сейчас не могу, противник не спит! Если же говорить о ближайшем будущем — это пехотинцы, которые будут топтать пешком по земле с нашими танками, такими как «Прорыв» или более мощными танками. — Как повлияют на боевые действия поставки Западом тяжелой техники? Америка и Запад готовились и насытили Украину оружием Фото: NIDS/NATO Multimedia Library — Если бы Украине не поставляли западное вооружение, она по ряду причин уже давно бы закончилась. Но Америка и Запад готовились и насытили Украину оружием. На поле боя любая техника, будь то танк или БМП — грозное оружие. Обычный человек скажет «да и что, сожгут его», но попробуй его сжечь на поле боя! Нужно быть специалистом, я знаю по 2014 году, насколько это сложно — пусть там неумелый экипаж, но это страшное и очень грозное оружие. Танками, которые скоро придут, — «Брэдли», «Леопардами», «Пантерами» — укомплектуют несколько новых корпусов, все видели заявления по поводу их подготовки. А затем их отправят либо под Кременную-Сватово, либо в район Мелитополя. Новые танки не поменяют ход событий и то, к чему мы идем. Это может нас задержать, представьте, такая махина попрет. Но как сказал наш президент: «Мы не закончим только этим простым вооружением, гранатометом, РПГ-7, останавливать эти танки». Один из запоминающихся моментов СВО — когда ЧВК освободили Соледар Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Какой момент вам больше запомнился за год СВО? — Когда осенью мы остановили очень крупные силы в районе Кременная-Сватово — с сентября месяца фронт не просто стабилизировался, он начал двигаться в обратном направлении. И эти продвижения, слава Богу, идут не быстрыми штурмовыми действиями, сейчас правильная тактика — выбивание противника и уничтожение тех, кто особо мотивирован. Особо мотивированными я называю жителей Луганской, Донецкой, Харьковской областей, Запорожья, Херсона, которые воюют на стороне ВСУ. Запомнилось также, что в последние месяцы освободили Соледар, сейчас грамотный тактический обход Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер» дает положительный результат. Это очень важно, мы отрежем Харьковское направление от Запорожского, разделим эти города и перейдем то, что они называют «вторая-третья» линии обороны. — Почему восточные украинцы более мотивированы? — Восточных украинцев насильно затаскивают на войну «Кракен», СБУ, «С14». Они как карательные отряды набирают по указанию Зеленского армию за счет восточных регионов. Потом они пойдут набирать на запад, но западные украинцы побегут в Румынию, Венгрию. А многие восточные украинцы мотивированы тем, что хотят вернуться и отомстить родным и близким за то, что они остались. За то, что они приверженцы Русского Мира. Я знаю город Харьков, он всегда при Украине был бандитско-ментовским. Там сейчас такие условия для простых граждан, что нормальные люди давно уехали. Украина не исчезнет после СВО, уверен Виталий Киселев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Может ли получиться, что Украина после СВО прекратит существование? — Кто бы что ни говорил — стереть с лица земли Украину нельзя. Это наши братья, сестры, там наши родственники живут. Да, им промывали голову, уничтожали, они сейчас в оцепенении, потому что карательные отряды приезжают, вытаскивают мужиков и отправляют насильно на войну. Им страшно, а что сделаешь? Поэтому мы им сегодня нужны. — Когда должна закончиться СВО? — Все будет зависеть от политического решения нашего президента. Мы видим и знаем, если он сказал, значит доведет до логического завершения. Мне бы хотелось, как простому обывателю, чтобы все закончилось в этом году. С точки зрения боевых действий — поэтапный перемол всей этой укронацистской швали, которая на территории Украины, длительный период может идти. Фашистская идеология и есть самая большая проблема на территории современной Украины. К сожалению, нам придется ее выбивать. Она не будет выбита как в 1945-м году, когда наши деды остановились, сказали «мир», и на этом все закончилось. Этот период продлится, самые активные действия закончатся в этом году, а все остальное еще будет длиться два-три года, не менее. Статья по теме «Противник тебя тыкает вилкой, а ты в ответ бьешь кувалдой» — Где она закончится? — На границе с Польшей, в пределах рамок территории Украины. Дальше, если противник захочет двигаться в нашу сторону. По всей вероятности, будет большое политическое решение, но мы однозначно доведем демилитаризацию и денацификацию до логического завершения. Весь народ, который проживает от Калининграда до Сахалина, должен понимать, что СВО нужна прежде всего для каждого из нас. Война — наказание за то, что мы продались материальному миру, красивым автомобилям, отдыху и так далее. Мы бросили свою страну, не строя здесь ничего — у нас уникальнейшая богатая природа, мы можем все сделать своими руками. Сколько умных и красивых кормилось за счет народа, а когда наступил момент защитить, они подло предали и убежали. СВО это прививка предателям, которые покинули страну. И большая прививка для Украины за предательство России. — За счет чего Россия победит? — За счет русских людей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специальная военная операция (СВО) — это прививка для Украины за предательство России, а также наказание всем предателям, которые покинули страну. Почему украинцы с востока мотивированнее западенцев, почему пехота бывает полезнее беспилотников и когда закончится спецоперация, в эксклюзивном интервью URA.RU рассказал легендарный командир, основатель Народной милиции ЛНР, полковник Виталий Киселев. — Как восприняли новость о начале СВО? — Я понимал, что рано или поздно начнется что-то большое. Для нас был большой праздник, когда [президент РФ Путин] Владимир Владимирович объявил, что территории Луганской Народной Республики будут освобождены и войдут в состав России, мы поехали с флагами по всему ночному Луганску, разбудили жителей. Мы ждали меньшего, а получили большее. СВО абсолютно для всех жителей республики была неожиданностью, но все ждали, что рано или поздно что-то начнется. Мы и по противнику это видели — шла интенсивная подготовка, на линию боевого соприкосновения приезжали инструкторы НАТО, а на территории Украины пытались поставить их базы. Медлить нам было нельзя, и мы нанесли первый удар. — Что для вас ярче — начало СВО или проведение референдума? — Как оцениваете прошедший год СВО? — Где-то проседало, где-то получалось лучше. Мы воюем не только против армии ВСУ — мы воюем против наемников, инструкторов и целого Запада, который поставляет не только стрелковое вооружение, но и готовится поставлять самолеты. Это опасная тенденция, противостоять этому может только современное высокотехнологическое вооружение и его использование на поле боя. Демонстрация этого уже происходит по киевской хунте, где уничтожается энергосистема, ведущая работу по изготовлению боеприпасов и ремонту техники. — Почему наряду с современной техникой в СВО используются и «устаревшие» виды вооружения? — Мы находимся в периоде «излома» современного вооружения и ведения боевых действий — между тем, как мы воевали раньше и тем, как будем воевать в будущем. В будущем — «Терминаторы», танки «Прорыв» и более высокой классификации. Привлекается много молодых специалистов, чье мышление выстроено на десятки и сотни лет вперед. Каждому хочется, чтобы пролетела одна ракета и уничтожила врага — такого пока не будет. Единственное, что сегодня выигрывает на поле боя — пехотинцы Саша, Ваня и Дима. Пока они не зайдут в населенный пункт, он не будет взят. Хоть там беспилотники будут летать, танки обстреливать, орудия — этого не произойдет. Вот зашел, флаг водрузил, как это было в Дебальцевской операции — и это победа. — За каким оружием будущее? — Беспилотники и ракеты — безусловно. Тот же ракетный комплекс «Авангард» — уникальное вооружение, доставшееся нам большой кровью и потом, как и любая высокотехнологичная разработка. Сказать, как мы его будет применять, я сейчас не могу, противник не спит! Если же говорить о ближайшем будущем — это пехотинцы, которые будут топтать пешком по земле с нашими танками, такими как «Прорыв» или более мощными танками. — Как повлияют на боевые действия поставки Западом тяжелой техники? — Если бы Украине не поставляли западное вооружение, она по ряду причин уже давно бы закончилась. Но Америка и Запад готовились и насытили Украину оружием. На поле боя любая техника, будь то танк или БМП — грозное оружие. Обычный человек скажет «да и что, сожгут его», но попробуй его сжечь на поле боя! Нужно быть специалистом, я знаю по 2014 году, насколько это сложно — пусть там неумелый экипаж, но это страшное и очень грозное оружие. Танками, которые скоро придут, — «Брэдли», «Леопардами», «Пантерами» — укомплектуют несколько новых корпусов, все видели заявления по поводу их подготовки. А затем их отправят либо под Кременную-Сватово, либо в район Мелитополя. Новые танки не поменяют ход событий и то, к чему мы идем. Это может нас задержать, представьте, такая махина попрет. Но как сказал наш президент: «Мы не закончим только этим простым вооружением, гранатометом, РПГ-7, останавливать эти танки». — Какой момент вам больше запомнился за год СВО? — Когда осенью мы остановили очень крупные силы в районе Кременная-Сватово — с сентября месяца фронт не просто стабилизировался, он начал двигаться в обратном направлении. И эти продвижения, слава Богу, идут не быстрыми штурмовыми действиями, сейчас правильная тактика — выбивание противника и уничтожение тех, кто особо мотивирован. Особо мотивированными я называю жителей Луганской, Донецкой, Харьковской областей, Запорожья, Херсона, которые воюют на стороне ВСУ. Запомнилось также, что в последние месяцы освободили Соледар, сейчас грамотный тактический обход Бахмута подразделениями ЧВК «Вагнер» дает положительный результат. Это очень важно, мы отрежем Харьковское направление от Запорожского, разделим эти города и перейдем то, что они называют «вторая-третья» линии обороны. — Почему восточные украинцы более мотивированы? — Восточных украинцев насильно затаскивают на войну «Кракен», СБУ, «С14». Они как карательные отряды набирают по указанию Зеленского армию за счет восточных регионов. Потом они пойдут набирать на запад, но западные украинцы побегут в Румынию, Венгрию. — Может ли получиться, что Украина после СВО прекратит существование? — Кто бы что ни говорил — стереть с лица земли Украину нельзя. Это наши братья, сестры, там наши родственники живут. Да, им промывали голову, уничтожали, они сейчас в оцепенении, потому что карательные отряды приезжают, вытаскивают мужиков и отправляют насильно на войну. Им страшно, а что сделаешь? Поэтому мы им сегодня нужны. — Когда должна закончиться СВО? — Все будет зависеть от политического решения нашего президента. Мы видим и знаем, если он сказал, значит доведет до логического завершения. Мне бы хотелось, как простому обывателю, чтобы все закончилось в этом году. С точки зрения боевых действий — поэтапный перемол всей этой укронацистской швали, которая на территории Украины, длительный период может идти. — Где она закончится? — На границе с Польшей, в пределах рамок территории Украины. Дальше, если противник захочет двигаться в нашу сторону. По всей вероятности, будет большое политическое решение, но мы однозначно доведем демилитаризацию и денацификацию до логического завершения. Весь народ, который проживает от Калининграда до Сахалина, должен понимать, что СВО нужна прежде всего для каждого из нас. Война — наказание за то, что мы продались материальному миру, красивым автомобилям, отдыху и так далее. Мы бросили свою страну, не строя здесь ничего — у нас уникальнейшая богатая природа, мы можем все сделать своими руками. Сколько умных и красивых кормилось за счет народа, а когда наступил момент защитить, они подло предали и убежали. — За счет чего Россия победит? — За счет русских людей.