Движение по Крымскому мосту полностью открыли раньше срока

Ремонт Крымского моста завершился раньше на месяц, автомобильное движение открыто по всем полосам. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.
«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — сказал Хуснуллин. В его пресс-службе сообщили, что ремонт закончили на 39 дней раньше.
На Крымском мосту в октябре произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек. Теракт устроили украинские спецслужбы, Следственный комитет возбудил уголовное дело. После происшествия было приостановлено движение на автомобильном и железнодорожном участках моста, передает РАПСИ. Ранее Хуснуллин рассказывал, что движение возобновят в марте.
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