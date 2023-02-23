Движение по Крымскому мосту полностью открыли раньше срока

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, крымский мост, керченский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Движение открыто по всем полосам Крымского моста Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Ремонт Крымского моста завершился раньше на месяц, автомобильное движение открыто по всем полосам. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — сказал Хуснуллин. В его пресс-службе сообщили, что ремонт закончили на 39 дней раньше.

На Крымском мосту в октябре произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек. Теракт устроили украинские спецслужбы, Следственный комитет возбудил уголовное дело. После происшествия было приостановлено движение на автомобильном и железнодорожном участках моста, передает РАПСИ. Ранее Хуснуллин рассказывал, что движение возобновят в марте.

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Ремонт Крымского моста завершился раньше на месяц, автомобильное движение открыто по всем полосам. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин. «После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», — сказал Хуснуллин. В его пресс-службе сообщили, что ремонт закончили на 39 дней раньше. На Крымском мосту в октябре произошел взрыв, в результате чего погибли пять человек. Теракт устроили украинские спецслужбы, Следственный комитет возбудил уголовное дело. После происшествия было приостановлено движение на автомобильном и железнодорожном участках моста, передает РАПСИ. Ранее Хуснуллин рассказывал, что движение возобновят в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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