В Минфине США признали, что санкции повлияли на экономику России совсем не так, как ожидалось

Минфин США: российская экономика оказалась устойчива к американским санкциям

23 февраля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции от США не оказали существенного эффекта для России, заявила Джанет Йеллен Фото: Официальный сайт ФРС новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономика России выстояла на фоне наложенных на нее американских санкций, которые США вводили против России с 24 февраля 2022 года. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре. «[Американские санкции] имели очень значительный эффект для России. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — заявила Джанет Йеллен на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Twitter. Она также добавила, что экономика России все равно сталкивается со значительным дефицитом в бюджете. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. К марту РФ стала лидером по наложенным против нее санкций, обойдя Иран и Северную Корею. Очередной десятый пакет санкций страны Запада планировали ввести 24 февраля. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС, скорее всего, не успеют согласовать принятие нового пакета санкций против России, сообщает издание «Ридус».

Экономика России выстояла на фоне наложенных на нее американских санкций, которые США вводили против России с 24 февраля 2022 года. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре. «[Американские санкции] имели очень значительный эффект для России. Хотя по некоторым показателям российская экономика держится лучше, чем можно было изначально ожидать», — заявила Джанет Йеллен на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в Twitter. Она также добавила, что экономика России все равно сталкивается со значительным дефицитом в бюджете. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. К марту РФ стала лидером по наложенным против нее санкций, обойдя Иран и Северную Корею. Очередной десятый пакет санкций страны Запада планировали ввести 24 февраля. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС, скорее всего, не успеют согласовать принятие нового пакета санкций против России, сообщает издание «Ридус».