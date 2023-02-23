Как Запад стал участником конфликта на Украине

Объем военной помощи Украине почти равен оборонному бюджету России

23 февраля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Запад поставил военную помощь Украине на 150 миллиардов долларов (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала российской спецоперации на Украине страны Запада стали помогать Киеву в локальной борьбе против Москвы. Украинский конфликт стал отличным поводом для того, чтобы ввести против России огромное количество санкций и начать поставлять все больше вооружений Киеву. URA.RU приводит главные события того, как Запад стал участником локального конфликта на Украине: от санкций до поставок оружия. «Европейская паника» 24 февраля Сразу же после начала наступления армии России Евросоюз начал разрабатывать масштабные санкции против РФ. Первые пакеты санкций включали в себя ограничения на экспортный контроль из России. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил ввести санкции против «Северных потоков». Спустя почти полгода на газопроводах произойдут взрывы. Позже американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании приведет доказательства того, что за организацией диверсии стоят Соединенные Штаты. Изначально предполагалось, что санкции будут направлены против высшего руководства страны, а также предприятий, которые спонсируют военные действия России. Однако позже страны Запада расширили свой санкционный список, включив туда министров культуры, ведущих популярных программ на российском телевидении, а также СМИ. Санкции вводил не только Евросоюз, но и отдельные его страны. Примерно в 18:44 по московскому времени 24 февраля Швейцария ввела санкции против трех российских банков и 361 депутатов РФ. Первые выстрелы ВС РФ по украинским позициям (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Какие санкции введены против России 25 февраля Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции против Путина. Таким образом, президент России стал третьим в истории человеком, который попал под ограничения ЕС, будучи главой государства. Россия лишилась почти половины от своих золотовалютных резервов в начала марта. Сумма потерь составила 300 миллиардов долларов. Российские самолеты лишились права пересекать воздушное пространство Европы, Северной Америки и США. В большинстве европейских стран были запрещены российские СМИ и телеканалы. Страны Запада отключили от международной банковской системы SWIFT почти все российские банки. Ожидается, что 24 февраля 2023 года ЕС отключит от международной системы платежа банки «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». Всего против России было введено 9 пакетов санкций со стороны Евросоюза. Многие из них направлены на оборонно-промышленный комплекс, российских чиновников и бизнесменов. Отдельные ограничения касались людей, напрямую не причастных к боевым действиям. 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран, Сирию и КНДР. Многие западные компании, которые не поддерживают политику своих государств, также отказались от сотрудничества с Россией из-за риска попасть под штрафы. Существенная часть из них покинула Россию. Санкции в социальной, экономической и миграционной сферах больше всего отразились на гражданах России. Отказ от энергоресурсов из России С 8 марта президент США Джо Байден обозначил новый вектор отношений с Россией: отказ от нефти и газа. Спустя месяц Штаты перестали закупать у России энергоресурсы. К США присоединились Великобритания, Австралия, Польша, Германия и другие страны в последующие месяцы. С августа ЕС запретил ввозить российский уголь на свою территорию. А с 21 июля Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России. По этому плану, Европейский союз должен был отказаться от российской нефти за 6 месяцев, а от нефтепродуктов за 8. Западные страны идут к полному отказу от нефти из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Некоторые европейские страны не смогли быстро отказаться от российской нефти. Поэтому в декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали потолок цены на нефть из России. Он установился на уровне 60 долларов за баррель. Отмечается, что верхний порог цены будет изменяться из-за экономической обстановки в мире. Спустя почти две недели был согласован и потолок цен на газ. Некоторые экономические эксперты отмечали, что ограничения установлены на более высоком уровне, чем рыночные цены на тот момент. Как Украина «заманила» Запад на свою сторону В первый же день боев Украина стала просить у западных стран помощь. Изначально Киев запросил поставку медикаментов. Однако позже страны Запада стали предоставлять Украине и военную технику. В западных и российских СМИ отмечали, что помощь Запада Украине можно считать новой «Холодной войной» против России. С таким заявлением выступал и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Больше всего военной помощи Украине отправили США. 3 марта Украина получила 200 ПЗРК Stinger. В марте Вашингтон заявил о передаче Украине ПТРК Javelin. С апреля США отправляет Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS. В этом же месяце Украина начала получать боевые вертолеты Ми-17. К Штатам присоединились и другие страны-партнеры Украины. К 11 января военная помощь со стороны Запада почти сравнилась с оборонным бюджетом России и составила 150 миллиардов долларов. Инфографика URA.RU Из-за спецоперации украинское руководство отказалось от дипломатических попыток вернуть Крым. 16 февраля 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. Зимой 2023 года Запад объявил о передаче Украине тяжелых танков Страны Запада уже поставляли танки на Украину. Однако поставки не носили массовый характер. После саммита на американской базе «Рамштайн» в Германии власти США, Великобритании, Германии, Польши, Испании, Франции, Финляндии, Швеции и Марокко заявили о передаче Украине тяжелых танков. Среди них: Abrams, Leopard-1, Leopard-2, Т-72Б, Stridsvagn 122 и Leclerc. Для обучения управлением таким типом техники солдаты ВСУ отправились на военные базы НАТО. Инфографика URA.RU Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада стали помогать Киеву в локальной борьбе против Москвы. Украинский конфликт стал отличным поводом для того, чтобы ввести против России огромное количество санкций и начать поставлять все больше вооружений Киеву. URA.RU приводит главные события того, как Запад стал участником локального конфликта на Украине: от санкций до поставок оружия. Сразу же после начала наступления армии России Евросоюз начал разрабатывать масштабные санкции против РФ. Первые пакеты санкций включали в себя ограничения на экспортный контроль из России. Президент США Джо Байден, в свою очередь, поручил ввести санкции против «Северных потоков». Спустя почти полгода на газопроводах произойдут взрывы. Позже американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании приведет доказательства того, что за организацией диверсии стоят Соединенные Штаты. Изначально предполагалось, что санкции будут направлены против высшего руководства страны, а также предприятий, которые спонсируют военные действия России. Однако позже страны Запада расширили свой санкционный список, включив туда министров культуры, ведущих популярных программ на российском телевидении, а также СМИ. Санкции вводил не только Евросоюз, но и отдельные его страны. Примерно в 18:44 по московскому времени 24 февраля Швейцария ввела санкции против трех российских банков и 361 депутатов РФ. Россия лишилась почти половины от своих золотовалютных резервов в начала марта. Сумма потерь составила 300 миллиардов долларов. Российские самолеты лишились права пересекать воздушное пространство Европы, Северной Америки и США. В большинстве европейских стран были запрещены российские СМИ и телеканалы. Страны Запада отключили от международной банковской системы SWIFT почти все российские банки. Ожидается, что 24 февраля 2023 года ЕС отключит от международной системы платежа банки «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». Всего против России было введено 9 пакетов санкций со стороны Евросоюза. Многие из них направлены на оборонно-промышленный комплекс, российских чиновников и бизнесменов. Отдельные ограничения касались людей, напрямую не причастных к боевым действиям. 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран, Сирию и КНДР. Многие западные компании, которые не поддерживают политику своих государств, также отказались от сотрудничества с Россией из-за риска попасть под штрафы. Существенная часть из них покинула Россию. Санкции в социальной, экономической и миграционной сферах больше всего отразились на гражданах России. С 8 марта президент США Джо Байден обозначил новый вектор отношений с Россией: отказ от нефти и газа. Спустя месяц Штаты перестали закупать у России энергоресурсы. К США присоединились Великобритания, Австралия, Польша, Германия и другие страны в последующие месяцы. С августа ЕС запретил ввозить российский уголь на свою территорию. А с 21 июля Евросоюз ввел частичное эмбарго на нефть из России. По этому плану, Европейский союз должен был отказаться от российской нефти за 6 месяцев, а от нефтепродуктов за 8. Некоторые европейские страны не смогли быстро отказаться от российской нефти. Поэтому в декабре 2022 года страны Евросоюза согласовали потолок цены на нефть из России. Он установился на уровне 60 долларов за баррель. Отмечается, что верхний порог цены будет изменяться из-за экономической обстановки в мире. Спустя почти две недели был согласован и потолок цен на газ. Некоторые экономические эксперты отмечали, что ограничения установлены на более высоком уровне, чем рыночные цены на тот момент. В первый же день боев Украина стала просить у западных стран помощь. Изначально Киев запросил поставку медикаментов. Однако позже страны Запада стали предоставлять Украине и военную технику. В западных и российских СМИ отмечали, что помощь Запада Украине можно считать новой «Холодной войной» против России. С таким заявлением выступал и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Больше всего военной помощи Украине отправили США. 3 марта Украина получила 200 ПЗРК Stinger. В марте Вашингтон заявил о передаче Украине ПТРК Javelin. С апреля США отправляет Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS. В этом же месяце Украина начала получать боевые вертолеты Ми-17. К Штатам присоединились и другие страны-партнеры Украины. К 11 января военная помощь со стороны Запада почти сравнилась с оборонным бюджетом России и составила 150 миллиардов долларов. Из-за спецоперации украинское руководство отказалось от дипломатических попыток вернуть Крым. 16 февраля 2023 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину в решении вернуть все утраченные территории. Страны Запада уже поставляли танки на Украину. Однако поставки не носили массовый характер. После саммита на американской базе «Рамштайн» в Германии власти США, Великобритании, Германии, Польши, Испании, Франции, Финляндии, Швеции и Марокко заявили о передаче Украине тяжелых танков. Среди них: Abrams, Leopard-1, Leopard-2, Т-72Б, Stridsvagn 122 и Leclerc. Для обучения управлением таким типом техники солдаты ВСУ отправились на военные базы НАТО. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей.