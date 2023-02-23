Полковник Литовкин назвал главное достижение России за год спецоперации

Полковник Литовкин: Запад не смог воплотить свою главную задачу по России

24 февраля 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Запад продолжит снабжать Украину оружием, пока они будут об этом просить, сказал Виктор Литовкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия смогла устоять год в противостоянии с Западом и при этом сохранить экономику, финансовую систему и полные полки в магазинах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Можно говорить, что мы выстояли против 50 стран. Это говорит просто о силе нашей страны. О нашей экономике, финансах. Россия уже год воюет с 50 странами, и в магазинах все есть. В отличие от 1980-х годов, когда мы ни с кем не воевали и дружили с этими странами. Это наша страна такая. Такой запас прочности у нас есть», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, Запад продолжит снабжать киевский режим оружием, поскольку его главная задача разорить Россию. «Конечно, это все не кончится. Поэтому они будут помогать Украине умирать до последнего украинца. Пока Украина будет на коленях просить у них, пока она будет существовать, они будут это делать. Они ж помогают не Украине, они воюют с Россией на земле Украины и жизнями украинцев. Их задача — не победить Россию на поле боя, о чем они говорят на каждом шагу, а разорить. Поэтому идет война на истощение», — отметил полковник в отставке. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. С самого начала Запад начал накачивать киевский режим оружием и техникой. Также США и большинство европейских стран продолжили вводить санкции против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия смогла устоять год в противостоянии с Западом и при этом сохранить экономику, финансовую систему и полные полки в магазинах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Можно говорить, что мы выстояли против 50 стран. Это говорит просто о силе нашей страны. О нашей экономике, финансах. Россия уже год воюет с 50 странами, и в магазинах все есть. В отличие от 1980-х годов, когда мы ни с кем не воевали и дружили с этими странами. Это наша страна такая. Такой запас прочности у нас есть», — сказал Виктор Литовкин. По его словам, Запад продолжит снабжать киевский режим оружием, поскольку его главная задача разорить Россию. «Конечно, это все не кончится. Поэтому они будут помогать Украине умирать до последнего украинца. Пока Украина будет на коленях просить у них, пока она будет существовать, они будут это делать. Они ж помогают не Украине, они воюют с Россией на земле Украины и жизнями украинцев. Их задача — не победить Россию на поле боя, о чем они говорят на каждом шагу, а разорить. Поэтому идет война на истощение», — отметил полковник в отставке. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. С самого начала Запад начал накачивать киевский режим оружием и техникой. Также США и большинство европейских стран продолжили вводить санкции против РФ.