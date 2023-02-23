Зеленский рассказал об обстановке на Украине в годовщину СВО

Зеленский доложил о тяжелой обстановке на севере, юге, западе и востоке Украины

24 февраля 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поделился своими мыслями по поводу обстановки в зоне СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На севере, юге, западе и востоке Украины сейчас довольно тяжелая обстановка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Восток — очень тяжело. Мучительно. […] Юг — на части направлений ситуация довольно опасна […]. Одесса и Черноморское пространство — ситуацию контролируем. Север — все наши воины на этом направлении видят каждое движение [российских военных]», — сообщил он в своем вечернем обращении, опубликованном в telegram-канале. Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация в этой стране. С тех пор США и Евросоюз ввели множество санкций против России. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля включительно. Отмечается, что Украина не идет на мирные переговоры с Россией. «Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить!» — заявил Путин в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля.

На севере, юге, западе и востоке Украины сейчас довольно тяжелая обстановка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Восток — очень тяжело. Мучительно. […] Юг — на части направлений ситуация довольно опасна […]. Одесса и Черноморское пространство — ситуацию контролируем. Север — все наши воины на этом направлении видят каждое движение [российских военных]», — сообщил он в своем вечернем обращении, опубликованном в telegram-канале. Ровно год назад президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация в этой стране. С тех пор США и Евросоюз ввели множество санкций против России. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля включительно. Отмечается, что Украина не идет на мирные переговоры с Россией. «Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить!» — заявил Путин в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля.