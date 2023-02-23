Time: США могут заплатить, чтобы Украина смирилась с победой РФ

24 февраля 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

США могут предложить Украине смириться с победой России, пишет Time Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут предложить финансовую помощь Украине в обмен на то, чтобы она отказалась от возврата потерянных территорий и смирилась с победой России. Об этом сообщает американский журнал Time. «У Украины может не остаться иного выбора, кроме как смириться с победой России. Запад, в свою очередь, подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении украинской экономики», — сообщается в материале журнала . Там добавили, что мало кто из представителей Белого дома желает увидеть попытки украинского командования осуществить попытки возврата территорий, в том числе Крыма, где проживает население, которое твердо ощущает себя русскими. Все это может дать старт неуправляемой эскалации, которую президент США Джо Байден желает избежать, заключил автор материала. Ранее американские СМИ сообщали о том, что трудно представить, что украинской армии удастся осуществить планы по возврату Крыма из-за перевеса в силе в пользу армии России. Экс-глава разведки НАТО генерал Яков Стружик также подтвердил, что шансы Украины вернуть Крым близки к нулю, передает «Национальная служба новостей».

США могут предложить финансовую помощь Украине в обмен на то, чтобы она отказалась от возврата потерянных территорий и смирилась с победой России. Об этом сообщает американский журнал Time. «У Украины может не остаться иного выбора, кроме как смириться с победой России. Запад, в свою очередь, подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении украинской экономики», — сообщается в материале журнала. Там добавили, что мало кто из представителей Белого дома желает увидеть попытки украинского командования осуществить попытки возврата территорий, в том числе Крыма, где проживает население, которое твердо ощущает себя русскими. Все это может дать старт неуправляемой эскалации, которую президент США Джо Байден желает избежать, заключил автор материала. Ранее американские СМИ сообщали о том, что трудно представить, что украинской армии удастся осуществить планы по возврату Крыма из-за перевеса в силе в пользу армии России. Экс-глава разведки НАТО генерал Яков Стружик также подтвердил, что шансы Украины вернуть Крым близки к нулю, передает «Национальная служба новостей».