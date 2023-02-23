Северная Корея пригрозила США войной

Глава департамента МИД Северной Кореи заявил, что действия США могут привести к войне

24 февраля 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Действия США вблизи границ КНДР приведут к войне, заявил Квон Чжон Гын Фото: Министерство обороны Великобритании Развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореей могут послужить для северокорейских властей объявлением войны и привести к боевым действиям. Об этом заявил глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын. «Действия США вблизи границ Северной Кореи может быть расценено как объявление войны нашему государству», — передает слова Квон Чжон Гына Pravda.ru . Он объяснил, что под такими действиями подразумеваются развертывание Вашингтоном вблизи границ КНДР стратегического вооружения и проведение совместных учений с Южной Кореей вопреки всем предупреждениям северокорейской стороны. Ранее правительство США решило направить в Японское море атомный авианосец для поддержки Японии и Южной Кореи в случае проведения КНДР ядерных испытаний. Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что действия Вашингтона провоцируют Пхеньян на очередные испытания ракет, передает «Национальная служба новостей». Япония, в свою очередь, решила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое планируется провести в связи с новыми запусками ракет со стороны Северной Кореи, сообщает телеканал 360.

Развертывание стратегического вооружения США вблизи границ КНДР и совместные военные учения с Южной Кореей могут послужить для северокорейских властей объявлением войны и привести к боевым действиям. Об этом заявил глава департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын. «Действия США вблизи границ Северной Кореи может быть расценено как объявление войны нашему государству», — передает слова Квон Чжон Гына Pravda.ru. Он объяснил, что под такими действиями подразумеваются развертывание Вашингтоном вблизи границ КНДР стратегического вооружения и проведение совместных учений с Южной Кореей вопреки всем предупреждениям северокорейской стороны. Ранее правительство США решило направить в Японское море атомный авианосец для поддержки Японии и Южной Кореи в случае проведения КНДР ядерных испытаний. Сестра главы Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон рассказала, что действия Вашингтона провоцируют Пхеньян на очередные испытания ракет, передает «Национальная служба новостей». Япония, в свою очередь, решила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое планируется провести в связи с новыми запусками ракет со стороны Северной Кореи, сообщает телеканал 360.