Глава ЧВК «Вагнер» обвинил Екатеринбург в беспределе

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о скандальной истории с музеем истории Екатеринбурга
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Виды Екатеринбурга, администрация екатеринбурга, мэрия екатеринбурга
Евгений Пригожин особо выделил скандальную историю с музеем города Фото:

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в Екатеринбурге творится форменный беспредел, а в Свердловской области и ЯНАО не хоронят бойцов с почестями. Его мнением поделилась пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале.

«Тем не менее, есть регионы, которые откровенно гадят, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. Или Санкт-Петербург, который неизвестно на чьей стороне воюет, похоже, что поддерживает блок НАТО и Украину», — сказано в сообщении.

По его словам, в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. «Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с музеем истории города», — добавил глава ЧВК «Вагнер».

Ранее URA.RU сообщало, что Пригожин обвинил нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в работе на ЦРУ. Данную информацию глава ЧВК «Вагнер» передал градоначальнику Алексею Орлову.

С обвинениями в сторону Екатеринбурга ранее выступал также и телеведущий Владимир Соловьев. Из-за этого в конфронтацию с ним вступал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Стороны тогда обменялись видео-обращениями друг к другу.

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в Екатеринбурге творится форменный беспредел, а в Свердловской области и ЯНАО не хоронят бойцов с почестями. Его мнением поделилась пресс-служба Пригожина в своем telegram-канале. «Тем не менее, есть регионы, которые откровенно гадят, и вы это видели в СМИ. Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. Или Санкт-Петербург, который неизвестно на чьей стороне воюет, похоже, что поддерживает блок НАТО и Украину», — сказано в сообщении. По его словам, в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. «Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с музеем истории города», — добавил глава ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU сообщало, что Пригожин обвинил нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева в работе на ЦРУ. Данную информацию глава ЧВК «Вагнер» передал градоначальнику Алексею Орлову. С обвинениями в сторону Екатеринбурга ранее выступал также и телеведущий Владимир Соловьев. Из-за этого в конфронтацию с ним вступал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Стороны тогда обменялись видео-обращениями друг к другу.
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