Пригожин обвинил директора Музея истории Екатеринбурга в работе на ЦРУ

О значении Игоря Пушкарева объявили на прошлой неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, когда работал журналистом издания Znak.com, получал информацию от зарубежных спецслужб, в частности ЦРУ, заявил бизнесмен Евгений Пригожин, ассоциирующий себя с ЧВК «Вагнер», в письме на имя мэра Алексея Орлова. Обращение от 19 декабря в своих соцсетях распространила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

«За время работы в Znak.com Игорем Пушкаревым были опубликованы статьи, в которых содержалась очевидно недостоверная информация о якобы теневом бизнесе коррумпированных сотрудников ФСИН России, о якобы тенденциозных научных экспертизах, которые используются в судах, о системе служки службами ФСБ за интеллигенцией в России, о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также недостоверная и порочащая информация о ЧВК „Вагнер“. ЧВК „Вагнер“ Пушкарев уделял особое внимание, очевидно по указанию кураторов из ЦРУ», — уверен Пригожин.

«По оперативным данным службы безопасности ЧВК „Вагнер“, информацию Пушкарев получал от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния. Информация целенаправленно вбрасывалась западными спецслужбами и привела к потерям среди личного состава ЧВК и срыву специальных операций», — добавил Пригожин. Также он заявил, что Пушкарев участвовал в оппозиционных акциях и высказывался против спецоперации РФ на Украине. «Прошу вас провести проверку обоснованности назначения Пушкарева <…> и освободить [его] от должности директора Музея истории Екатеринбурга», — резюмировал Пригожин. Дозвониться до самого Игоря Пушкарева к моменту публикации корреспонденту не удалось.

О назначении Пушкарева директором музея Орлов объявил 14 декабря. Критикой на это ответил telegram-канал «УралLIVE», который входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева. Реагируя на запрос канала, Пригожин 16 декабря рассказал, что пытался дозвониться до Орлова и губернатора Евгения Куйвашева, чтобы обсудить с ними ситуацию, но не смог. Через несколько часов после выхода заявления разговор между Пригожиным и Орловым, как сообщало URA.RU, состоялся. По словам Пригожина, Орлов пообещал ему проверить информацию о Пушкареве.

Источник: страница пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте»