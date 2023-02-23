Журналист Херш рассказал, как Байден случайно раскрыл секретный план США по «Северным потокам»

Журналист Херш: Байден на пресс-конференции проговорился о возможностях США остановить «Северные потоки»

24 февраля 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Джо Байден проговорился в беседе с журналистами про намерения подорвать «Северные потоки» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Рассказав на пресс-конференции о способах остановки российских газопроводов «Северных потоков», президент США Джо Байден заранее раскрыл план Вашингтона по их подрыву. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Президент (Байден — прим. URA.RU) сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1»», — передает слова Сеймура Херша RT. Он добавил, что на уточняющий вопрос журналиста Байден уверенно ответил, что власти США знают, как именно это сделать и имеют соответствующие возможности. Американский лидер, тем самым, сорвал завесу тайны с операцией по подрыву, так как взрывчатка в этот момент уже находилась на дне Балтийского моря, заключил журналист. Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков». Также Херш говорил о том, что американские власти с помощью подрыва хотели заставить Европу продолжать поддерживать политику НАТО по помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».

Рассказав на пресс-конференции о способах остановки российских газопроводов «Северных потоков», президент США Джо Байден заранее раскрыл план Вашингтона по их подрыву. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Президент (Байден — прим. URA.RU) сказал это на пресс-конференции: «Мы остановим «Северный поток — 1»», — передает слова Сеймура Херша RT. Он добавил, что на уточняющий вопрос журналиста Байден уверенно ответил, что власти США знают, как именно это сделать и имеют соответствующие возможности. Американский лидер, тем самым, сорвал завесу тайны с операцией по подрыву, так как взрывчатка в этот момент уже находилась на дне Балтийского моря, заключил журналист. Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на газовых магистралях. В его публикации утверждается, что США и Норвегия ответственны за уничтожение «Северных потоков». Также Херш говорил о том, что американские власти с помощью подрыва хотели заставить Европу продолжать поддерживать политику НАТО по помощи Украине, передает «Национальная служба новостей».