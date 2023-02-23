23 февраля 2023

США ввели санкции против свердловского экс-депутата Госдумы РФ

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, бурков александр
Александр Бурков попал в санкционный список США Фото:

Бывший депутат Госдумы России от Свердловской области, а ныне губернатор Омской области Александр Бурков попал под санкции США. Об этом следует из нового санкционного списка, опубликованного Минфином США.

«Бурков Александр Леонидович, родившийся в Кушве (Свердловская область)», — указано в санкционном списке Минфина США. Бурков в 1994 году был избран депутатом Свердловской областной думы, а в 2007 стал депутат Госдумы РФ от региона.

Помимо Буркова в санкционный список США попала екатеринбурженка Ольга Райкс. Кроме этого санкции коснулись свердловскую компанию по добычи декоративного и строительного камня «Рудный», которую возглавляет жена генерал Сергея Суровикина Анна.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. Кроме этого под санкции США Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

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Бывший депутат Госдумы России от Свердловской области, а ныне губернатор Омской области Александр Бурков попал под санкции США. Об этом следует из нового санкционного списка, опубликованного Минфином США. «Бурков Александр Леонидович, родившийся в Кушве (Свердловская область)», — указано в санкционном списке Минфина США. Бурков в 1994 году был избран депутатом Свердловской областной думы, а в 2007 стал депутат Госдумы РФ от региона. Помимо Буркова в санкционный список США попала екатеринбурженка Ольга Райкс. Кроме этого санкции коснулись свердловскую компанию по добычи декоративного и строительного камня «Рудный», которую возглавляет жена генерал Сергея Суровикина Анна. Ранее URA.RU сообщало, что Госдепартамент США ввел санкции против российских губернаторов и глав ведомств, таких как Минкульт, МЧС, Минспорта, Минэнерго, а также Минцифры. Кроме этого под санкции США Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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