Толстой допустил уход РФ из крупной европейской структуры

25 февраля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Петр Толстой заявил о возможном выходе России из ОБСЕ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может выйти из состава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за недопуска к участию в мероприятиях. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой. «Так было и в ПАСЕ, так будет и в ОБСЕ. Это равные права со всеми делегациями. Если будут принятые какие-либо изменения в регламент ОБСЕ, которые ущемят интересы нашей делегации, если будет какая-то попытка изолировать Россию, то тогда мы будем рекомендовать принимать такое решение», — заявил Толстой РЕН-TV. В ноябре 2022 года парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Ранее стало известно, что Россия приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Россия может выйти из состава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за недопуска к участию в мероприятиях. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой. «Так было и в ПАСЕ, так будет и в ОБСЕ. Это равные права со всеми делегациями. Если будут принятые какие-либо изменения в регламент ОБСЕ, которые ущемят интересы нашей делегации, если будет какая-то попытка изолировать Россию, то тогда мы будем рекомендовать принимать такое решение», — заявил Толстой РЕН-TV. В ноябре 2022 года парламентариям из РФ отказались выдавать визы для участия в Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая запланирована в Варшаве. Польша с целью максимальной изоляции России отказала министру иностранных дел России Сергею Лаврову участвовать в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Ранее стало известно, что Россия приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.