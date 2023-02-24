Зеленский озвучил свое тайное желание насчет Израиля

Украина долгое время ждала, чтобы представители Израиля помогали Украине в спецоперации. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Долгое время я хотел поддержки от Израиля, от лидеров их политикума, это было важно для меня. У нас было много разных разговоры публичных, не публичных, и было сложно изменить позицию… Я хотел, чтобы они были не медиаторами, чтобы выбрали сторону, сторону Украины», — пояснил Зеленский на большой пресс-конференции. Трансляция мероприятия велась на его youtube-канале.
Ранее Зеленский говорил о своем желании встретиться с главой правящей партии и председателем Китая Си Цзиньпином. По его мнению, Китай должен сделать все, чтобы разрешить конфликт между Россией и Украиной.
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