Пермский депутат ГД Скриванов попал в санкционный список Канады

25 февраля 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Скриванов включен в новый санкционный список правительства Канады Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Канады включили депутата Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванова в новый санкционный список. Перечень опубликован на официальном сайте канадского МИД. «Скриванов Дмитрий Станиславович. Родился 15 августа 1971 года», — написано на сайте правительства Канады. Депутат уже находится санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии и Японии. В обновленный канадский санкционный список вошли 129 российских физических и 63 юридических лица. Ранее стало известно, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попал под санкции Соединенных Штатов. Он фигурирует в обновленном списке ограничений, опубликованных Минфином США. Западные державы начали массово вводить ограничения против российских политиков и предприятий после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Власти Канады включили депутата Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванова в новый санкционный список. Перечень опубликован на официальном сайте канадского МИД. «Скриванов Дмитрий Станиславович. Родился 15 августа 1971 года», — написано на сайте правительства Канады. Депутат уже находится санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии и Японии. В обновленный канадский санкционный список вошли 129 российских физических и 63 юридических лица. Ранее стало известно, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попал под санкции Соединенных Штатов. Он фигурирует в обновленном списке ограничений, опубликованных Минфином США. Западные державы начали массово вводить ограничения против российских политиков и предприятий после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года.