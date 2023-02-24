24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

Пермский депутат ГД Скриванов попал в санкционный список Канады

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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов включен в новый санкционный список правительства Канады Фото:
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Власти Канады включили депутата Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванова в новый санкционный список. Перечень опубликован на официальном сайте канадского МИД.

«Скриванов Дмитрий Станиславович. Родился 15 августа 1971 года», — написано на сайте правительства Канады. Депутат уже находится санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии и Японии. В обновленный канадский санкционный список вошли 129 российских физических и 63 юридических лица.

Ранее стало известно, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попал под санкции Соединенных Штатов. Он фигурирует в обновленном списке ограничений, опубликованных Минфином США. Западные державы начали массово вводить ограничения против российских политиков и предприятий после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

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Власти Канады включили депутата Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванова в новый санкционный список. Перечень опубликован на официальном сайте канадского МИД. «Скриванов Дмитрий Станиславович. Родился 15 августа 1971 года», — написано на сайте правительства Канады. Депутат уже находится санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии и Японии. В обновленный канадский санкционный список вошли 129 российских физических и 63 юридических лица. Ранее стало известно, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин попал под санкции Соединенных Штатов. Он фигурирует в обновленном списке ограничений, опубликованных Минфином США. Западные державы начали массово вводить ограничения против российских политиков и предприятий после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года.
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