Легендарный пермский командир добровольцев Стефановский награжден званием Героя ЛНР

25 февраля 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Звание Героя ЛНР пермяк получил посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский командир добровольческого корпуса Александр Стефановский (позывной «Мангуст») посмертно награжден званием Героя Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине и автор telegram-проеката «Прикамские витязи». «Наш земляк Александр „Мангуст“ Стефановский, ополченец-доброволец первой волны. Награжден званием Героя ЛНР посмертно», — указал в мессенджере автор сообщения. Стефановской одним из первым в Перми ушел добровольцем на Донбасс. Он был инструктором в луганском батальоне «Заря», принимал участие в боевых действиях против украинского батальона «Айдар»*. Воевавший на стороне ополченцев ЛНР прикамский командир погиб в бою в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей. В июне прошлого года в прикамской столице собирали пожертвования для Ларисы Стефановской, матери добровольца. Сообщалось, что средства будут потрачены на ремонт дома пермячки. Ремонтные работы были завершены в октябре. Активисты утеплили здание, сделали водоотведение, провели горячую и холодную воду, организовали теплый пристрой, беседку и дровяник, отремонтировали комнаты и привезли мебель. В январе 2023 года кадеты Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира Стефановского. Она рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила несколько композиций на рояле. Ранее руководство ЛНР посмертно наградило Стефановского пятью наградами: высшей воинской — медалью «За отвагу» 1-й степени, медалью «За веру и волю», медалью «Битва за Луганск», медалью «Луганцы» и медалью «70 лет Победы». Спецоперация, направленная на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Украине, началась 24 февраля 2022 года. Но и до этого в проблемные регионы регулярно отправлялись добровольцы, чтобы защитить мирных жителей ЛНР и ДНР. *«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский командир добровольческого корпуса Александр Стефановский (позывной «Мангуст») посмертно награжден званием Героя Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал участник специальной военной операции (СВО) на Украине и автор telegram-проеката «Прикамские витязи». «Наш земляк Александр „Мангуст“ Стефановский, ополченец-доброволец первой волны. Награжден званием Героя ЛНР посмертно», — указал в мессенджере автор сообщения. Стефановской одним из первым в Перми ушел добровольцем на Донбасс. Он был инструктором в луганском батальоне «Заря», принимал участие в боевых действиях против украинского батальона «Айдар»*. Воевавший на стороне ополченцев ЛНР прикамский командир погиб в бою в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей. В июне прошлого года в прикамской столице собирали пожертвования для Ларисы Стефановской, матери добровольца. Сообщалось, что средства будут потрачены на ремонт дома пермячки. Ремонтные работы были завершены в октябре. Активисты утеплили здание, сделали водоотведение, провели горячую и холодную воду, организовали теплый пристрой, беседку и дровяник, отремонтировали комнаты и привезли мебель. В январе 2023 года кадеты Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира Стефановского. Она рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила несколько композиций на рояле. Ранее руководство ЛНР посмертно наградило Стефановского пятью наградами: высшей воинской — медалью «За отвагу» 1-й степени, медалью «За веру и волю», медалью «Битва за Луганск», медалью «Луганцы» и медалью «70 лет Победы». Спецоперация, направленная на прекращение восьмилетнего геноцида русских на Украине, началась 24 февраля 2022 года. Но и до этого в проблемные регионы регулярно отправлялись добровольцы, чтобы защитить мирных жителей ЛНР и ДНР. *«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация