Марочко: российские военные уничтожают подкрепления ВСУ в ЛНР

25 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ не позволяют подкреплениям ВСУ добраться до позиций в полном составе, заявил Андрей Марочко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллерия и авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожают около 30% численности подкреплений украинской армии, которые направляются для восполнения потерь и доукомплектования. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Порядка 30% колонны подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, до позиций добралось только 70% от изначального состава подкреплений. Переброска подкреплений в район населенного пункта Белогоровка в ЛНР производится для восполнения боеспособности подразделений и компенсации потерь, заключил Марочко. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силами ВС РФ были уничтожены пять складов с боеприпасами и командный пункт ВСУ в ДНР. Также склад с боеприпасами для украинской артиллерийской бригады был уничтожен в Днепропетровской области, передает телеканал 360. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал, что украинское командование регулярно подвозит подкрепление и под Бахмут, передают «Дни.ру».

Артиллерия и авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожают около 30% численности подкреплений украинской армии, которые направляются для восполнения потерь и доукомплектования. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Порядка 30% колонны подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, до позиций добралось только 70% от изначального состава подкреплений. Переброска подкреплений в район населенного пункта Белогоровка в ЛНР производится для восполнения боеспособности подразделений и компенсации потерь, заключил Марочко. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силами ВС РФ были уничтожены пять складов с боеприпасами и командный пункт ВСУ в ДНР. Также склад с боеприпасами для украинской артиллерийской бригады был уничтожен в Днепропетровской области, передает телеканал 360. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал, что украинское командование регулярно подвозит подкрепление и под Бахмут, передают «Дни.ру».