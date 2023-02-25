Марочко: российские военные уничтожают подкрепления ВСУ в ЛНР

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ВС РФ не позволяют подкреплениям ВСУ добраться до позиций в полном составе, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллерия и авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожают около 30% численности подкреплений украинской армии, которые направляются для восполнения потерь и доукомплектования. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Порядка 30% колонны подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, до позиций добралось только 70% от изначального состава подкреплений. Переброска подкреплений в район населенного пункта Белогоровка в ЛНР производится для восполнения боеспособности подразделений и компенсации потерь, заключил Марочко.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силами ВС РФ были уничтожены пять складов с боеприпасами и командный пункт ВСУ в ДНР. Также склад с боеприпасами для украинской артиллерийской бригады был уничтожен в Днепропетровской области, передает телеканал 360. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал, что украинское командование регулярно подвозит подкрепление и под Бахмут, передают «Дни.ру».

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Артиллерия и авиация Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожают около 30% численности подкреплений украинской армии, которые направляются для восполнения потерь и доукомплектования. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Порядка 30% колонны подкреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марше уничтожено нашей артиллерией и армейской авиацией», — заявил Марочко ТАСС. По его словам, до позиций добралось только 70% от изначального состава подкреплений. Переброска подкреплений в район населенного пункта Белогоровка в ЛНР производится для восполнения боеспособности подразделений и компенсации потерь, заключил Марочко. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силами ВС РФ были уничтожены пять складов с боеприпасами и командный пункт ВСУ в ДНР. Также склад с боеприпасами для украинской артиллерийской бригады был уничтожен в Днепропетровской области, передает телеканал 360. Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин рассказал, что украинское командование регулярно подвозит подкрепление и под Бахмут, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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