Французский политик потребовал не дать Зеленскому развязать третью мировую войну

25 февраля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) может развязать третью мировую войну, сказал Флориан Филиппо Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости может дойти до третьей мировой войны, поэтому его необходимо остановить. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Такой вывод он сделал после того, как украинский лидер отверг просьбу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца подумать о заключении мира с РФ. «Подставленный американскими ястребами Зеленский в случае необходимости дойдет до мировой войны: давайте остановим его!» — написал Флориан Филиппо в своем twitter-аккаунте. По словам политика, президент Украины отверг просьбу Макрона и Шольца сесть за стол переговоров с Россией. Ранее стало известно, что президент Франции и канцлер Германии призывали Зеленского к переговорам с Россией. Однако украинский лидер продолжает стоять на своем, заявляя, что сейчас мирные переговоры Москвы и Киева невозможны.

Президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости может дойти до третьей мировой войны, поэтому его необходимо остановить. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Такой вывод он сделал после того, как украинский лидер отверг просьбу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца подумать о заключении мира с РФ. «Подставленный американскими ястребами Зеленский в случае необходимости дойдет до мировой войны: давайте остановим его!» — написал Флориан Филиппо в своем twitter-аккаунте. По словам политика, президент Украины отверг просьбу Макрона и Шольца сесть за стол переговоров с Россией. Ранее стало известно, что президент Франции и канцлер Германии призывали Зеленского к переговорам с Россией. Однако украинский лидер продолжает стоять на своем, заявляя, что сейчас мирные переговоры Москвы и Киева невозможны.