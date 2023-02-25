25 февраля 2023

Граждане Италии в Риме вышли на митинг в поддержку России

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Страны европейского союза. , италия, рим
Митинги с призывами к миру на Украине прошли 25 февраля во многих крупных городах Италии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Митинг против отправки итальянского оружия Украине и против антироссийских санкций состоялся в субботу, 25 февраля, в Риме. Манифестация состоялась в центре итальянской столицы на площади Святых Апостолов. Об этом передают репортеры с места событий.

«Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — необходимость. На наш взгляд, необходимо восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира», — передает слова Паоло Паче, одного из организаторов движения «Суверенная и народная демократия», РИА Новости.

Митинг собрал около сотни манифестантов, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и империалистической политики НАТО. Участники акции вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и из НАТО.

Такие же митинги с призывами установлению мира на Украине прошли в субботу и в других городах Италии. Общественные, профсоюзные и правозащитные организации провели митинги и шествия за мир на Украине в Пизе, Милане, Флоренции, Лечче. По словам участников митингов, проевропейский курс Рима втянул Италию в конфронтацию с Россией, которая вылилась в тяжелые экономические последствия для простых итальянцев.

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Митинг против отправки итальянского оружия Украине и против антироссийских санкций состоялся в субботу, 25 февраля, в Риме. Манифестация состоялась в центре итальянской столицы на площади Святых Апостолов. Об этом передают репортеры с места событий. «Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — необходимость. На наш взгляд, необходимо восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира», — передает слова Паоло Паче, одного из организаторов движения «Суверенная и народная демократия», РИА Новости. Митинг собрал около сотни манифестантов, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и империалистической политики НАТО. Участники акции вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и из НАТО. Такие же митинги с призывами установлению мира на Украине прошли в субботу и в других городах Италии. Общественные, профсоюзные и правозащитные организации провели митинги и шествия за мир на Украине в Пизе, Милане, Флоренции, Лечче. По словам участников митингов, проевропейский курс Рима втянул Италию в конфронтацию с Россией, которая вылилась в тяжелые экономические последствия для простых итальянцев.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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