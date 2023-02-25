Граждане Италии в Риме вышли на митинг в поддержку России

26 февраля 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Митинги с призывами к миру на Украине прошли 25 февраля во многих крупных городах Италии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Митинг против отправки итальянского оружия Украине и против антироссийских санкций состоялся в субботу, 25 февраля, в Риме. Манифестация состоялась в центре итальянской столицы на площади Святых Апостолов. Об этом передают репортеры с места событий. «Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — необходимость. На наш взгляд, необходимо восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира», — передает слова Паоло Паче, одного из организаторов движения «Суверенная и народная демократия», РИА Новости. Митинг собрал около сотни манифестантов, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и империалистической политики НАТО. Участники акции вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и из НАТО. Такие же митинги с призывами установлению мира на Украине прошли в субботу и в других городах Италии. Общественные, профсоюзные и правозащитные организации провели митинги и шествия за мир на Украине в Пизе, Милане, Флоренции, Лечче. По словам участников митингов, проевропейский курс Рима втянул Италию в конфронтацию с Россией, которая вылилась в тяжелые экономические последствия для простых итальянцев.

Митинг против отправки итальянского оружия Украине и против антироссийских санкций состоялся в субботу, 25 февраля, в Риме. Манифестация состоялась в центре итальянской столицы на площади Святых Апостолов. Об этом передают репортеры с места событий. «Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта — необходимость. На наш взгляд, необходимо восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира», — передает слова Паоло Паче, одного из организаторов движения «Суверенная и народная демократия», РИА Новости. Митинг собрал около сотни манифестантов, которые выступили против правительства Джорджи Мелони и империалистической политики НАТО. Участники акции вспомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и из НАТО. Такие же митинги с призывами установлению мира на Украине прошли в субботу и в других городах Италии. Общественные, профсоюзные и правозащитные организации провели митинги и шествия за мир на Украине в Пизе, Милане, Флоренции, Лечче. По словам участников митингов, проевропейский курс Рима втянул Италию в конфронтацию с Россией, которая вылилась в тяжелые экономические последствия для простых итальянцев.