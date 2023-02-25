Офицер раскритиковал генералов США за опасные заблуждения об РФ

26 февраля 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

В США слишком много прислушиваются к бывшим генералам, считает Дэвис Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подсказки и советы отставных генералов армии США насчет ведения внешней политики в отношении России могут привести к войне между странами, так что им не стоит доверять и серьезно прислушиваться к ним. Такую позицию в этом вопросе занял подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. «Мы слишком доверяем нашим генералам (речь идет о представителях руководства армии, находящихся в отставке, — прим URA.RU) и слишком закрываем глаза, когда оказывается, что они катастрофически ошибаются. Если наши политики прислушаются к совету этих бывших высокопоставленных офицеров, Америка может оказаться в состоянии войны с Россией, потрясенная поражением Украины, или, что еще хуже, быть втянутой в обмен ядерными ударами с Россией», — заявил Дэвис в материале американского издания 19fortyfive . Он уточнил, что многие из них не могут верно оценить риски и не совсем понимают современные политические условия. «Слишком многие из сегодняшних генералов в отставке, кажется, все еще верят, что имеют дело с главой иностранного государства, такой как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи или Башар аль-Асад», — считает подполковник. При этом по его словам, лидера России к ним невозможно причислить, так как те не руководили ядерной державой и не могли создать какого-либо давления на НАТО или США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из главных задач стоит защита мирного населения Донбасса. При этом западные страны начали помогать Украине в конфликте с помощью поставок вооружения и тяжелой техники. Ранее URA.RU сообщало, что в США отказались считать обострение отношений с Россией новой холодной войной. Как заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен, у спецоперации есть важное отличие, заключающееся в отсутствии противостояния идеологий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подсказки и советы отставных генералов армии США насчет ведения внешней политики в отношении России могут привести к войне между странами, так что им не стоит доверять и серьезно прислушиваться к ним. Такую позицию в этом вопросе занял подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. «Мы слишком доверяем нашим генералам (речь идет о представителях руководства армии, находящихся в отставке, — прим URA.RU) и слишком закрываем глаза, когда оказывается, что они катастрофически ошибаются. Если наши политики прислушаются к совету этих бывших высокопоставленных офицеров, Америка может оказаться в состоянии войны с Россией, потрясенная поражением Украины, или, что еще хуже, быть втянутой в обмен ядерными ударами с Россией», — заявил Дэвис в материале американского издания 19fortyfive. Он уточнил, что многие из них не могут верно оценить риски и не совсем понимают современные политические условия. «Слишком многие из сегодняшних генералов в отставке, кажется, все еще верят, что имеют дело с главой иностранного государства, такой как Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи или Башар аль-Асад», — считает подполковник. При этом по его словам, лидера России к ним невозможно причислить, так как те не руководили ядерной державой и не могли создать какого-либо давления на НАТО или США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что одной из главных задач стоит защита мирного населения Донбасса. При этом западные страны начали помогать Украине в конфликте с помощью поставок вооружения и тяжелой техники. Ранее URA.RU сообщало, что в США отказались считать обострение отношений с Россией новой холодной войной. Как заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен, у спецоперации есть важное отличие, заключающееся в отсутствии противостояния идеологий.