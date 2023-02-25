После февральских праздников в Кургане без холодной воды останутся школа и детсады

26 февраля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Кургане будет временно ограничена подача холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 27 февраля ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада и школа. Об этом сообщили специалисты компании «Водный Союз». «В понедельник, 27 февраля с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача холодного водоснабжения по следующим адресам. Улица Дзержинского 28, 28А (детский сад), 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40к.1, 42, 44, 46 (школа), 46а, 48, 50, 52, 52а, 52б, 54, 54а. Проспект Машиностроителей 2, 4, 4а (детский сад), 4б, 6, 6А, 8», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Подачу холодной воды также приостановят по улице Некрасова, 2а (административное здание) и 9а (административное здание). Потребителей попросили заранее сделать необходимый запас воды.

В Кургане 27 февраля ограничат подачу холодной воды, из-за чего без ресурса останутся два детских сада и школа. Об этом сообщили специалисты компании «Водный Союз». «В понедельник, 27 февраля с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача холодного водоснабжения по следующим адресам. Улица Дзержинского 28, 28А (детский сад), 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 40к.1, 42, 44, 46 (школа), 46а, 48, 50, 52, 52а, 52б, 54, 54а. Проспект Машиностроителей 2, 4, 4а (детский сад), 4б, 6, 6А, 8», — указано на странице «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». Подачу холодной воды также приостановят по улице Некрасова, 2а (административное здание) и 9а (административное здание). Потребителей попросили заранее сделать необходимый запас воды.