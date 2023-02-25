Проводы зимы совпали с последним днем масленичной недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пригласил всех жителей присоединиться к нему на проводах зимы и праздновании Масленицы на площади около дворца спорта «Звездный». Об этом мэр рассказал в telegram-канале.

«Всем хорошего дня. Собираемся около „Звездного“. Провожаем русскую зиму, провожаем Масленицу. Друзья, приходите, весело потанцуем, попоем», — сказал мэр горожанам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну.