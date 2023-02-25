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Мэр из ЯНАО пригласил горожан на проводы зимы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, ярмарка, масленица, широкая масленница, масленичные гуляния
Проводы зимы совпали с последним днем масленичной недели Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пригласил всех жителей присоединиться к нему на проводах зимы и праздновании Масленицы на площади около дворца спорта «Звездный». Об этом мэр рассказал в telegram-канале.

«Всем хорошего дня. Собираемся около „Звездного“. Провожаем русскую зиму, провожаем Масленицу. Друзья, приходите, весело потанцуем, попоем», — сказал мэр горожанам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов пригласил всех жителей присоединиться к нему на проводах зимы и праздновании Масленицы на площади около дворца спорта «Звездный». Об этом мэр рассказал в telegram-канале. «Всем хорошего дня. Собираемся около „Звездного“. Провожаем русскую зиму, провожаем Масленицу. Друзья, приходите, весело потанцуем, попоем», — сказал мэр горожанам. Ранее URA.RU сообщало, что в Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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