24 февраля 2023
23 февраля 2023

В городе ЯНАО испекли тонну блинов

В Муравленко участники конкурса «Блинная фантазия» испекли тонну блинов
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Сибирцева готовит блины в парке Маяковского. Екатеринбург, масленица, блин, сибирцева екатерина, приготовление блинов
В Муравленко участники конкурса испекли около 15 тысяч блинов Фото:

В Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну.

«По-моему, мы установили масленичный рекорд и накормили блинами всех желающих! Одну тонну 69 килограммов 129 граммов блинов испекли участники конкурса „Блинная фантазия“ в общем весе», — написала Молдован в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут массовые гуляния. В Ноябрьске 26 февраля состоится фестиваль блинов, а в Новом Уренгое — «Проводы ямальской зимы».

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В Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну. «По-моему, мы установили масленичный рекорд и накормили блинами всех желающих! Одну тонну 69 килограммов 129 граммов блинов испекли участники конкурса „Блинная фантазия“ в общем весе», — написала Молдован в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут массовые гуляния. В Ноябрьске 26 февраля состоится фестиваль блинов, а в Новом Уренгое — «Проводы ямальской зимы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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