В городе ЯНАО испекли тонну блинов

В Муравленко участники конкурса испекли около 15 тысяч блинов
В Муравленко (ЯНАО) во время празднования Масленицы испекли около 15 тысяч блинов. Как сообщила глава города Елена Молдован, их вес превысил тонну.
«По-моему, мы установили масленичный рекорд и накормили блинами всех желающих! Одну тонну 69 килограммов 129 граммов блинов испекли участники конкурса „Блинная фантазия“ в общем весе», — написала Молдован в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут массовые гуляния. В Ноябрьске 26 февраля состоится фестиваль блинов, а в Новом Уренгое — «Проводы ямальской зимы».
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