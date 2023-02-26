Зеленский озвучил невыполнимое условие для восстановления мира

Зеленский: возвращение Крыма в состав Украины поможет установлению мира
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский считает, что возвращение Крыма поможет восстановить мир Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С возвращением Крыма в состав Украины удастся установить мир в стране. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Вернув Крым, мы восстановим мир. <…> Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Так, Зеленский говорил, что ВСУ готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. В МИД РФ предупреждали, что призывы атаковать полуостров равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что Зеленский не сможет взять Крым из-за больших потерь ВСУ как техники, так и личного состава в ходе спецоперации.

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С возвращением Крыма в состав Украины удастся установить мир в стране. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. «Вернув Крым, мы восстановим мир. <…> Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Крым в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума среди жителей. На Украине неоднократно заявляли о намерении отобрать полуостров обратно. Так, Зеленский говорил, что ВСУ готовятся предпринять шаги по захвату Крыма. В МИД РФ предупреждали, что призывы атаковать полуостров равносильны призывам атаковать Москву или Владивосток, это такая же часть страны, которую защитит российская армия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов говорил, что Зеленский не сможет взять Крым из-за больших потерь ВСУ как техники, так и личного состава в ходе спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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