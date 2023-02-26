26 февраля 2023

Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл многотысячные потери Польши на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о потере 2500 польских наемников в составе ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Макгрегора, на Украине погибло примерно 2500 тысячи польских наемников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Около 2500 тысяч военнослужащих из Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло во время специальной военной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале The Jimmy Dore Show.

Ранее URA.RU передавало слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о передаче первой партии из четырех немецких танков Leopard 2А4. По его словам, Польша стала первой европейской страной отправивший технику.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Около 2500 тысяч военнослужащих из Польши в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибло во время специальной военной операции. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину. Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — заявил Дуглас Макгрегор в интервью на youtube-канале The Jimmy Dore Show. Ранее URA.RU передавало слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о передаче первой партии из четырех немецких танков Leopard 2А4. По его словам, Польша стала первой европейской страной отправивший технику. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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