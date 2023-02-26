26 февраля 2023

Сын Трампа обвинил Зеленского в руководстве сектой

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Дональд Трамп-младший саркастически высказался о Зеленском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын экс-президента США и американский предприниматель Дональд Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза».

«Сами видите — это лидер новой религии „левых“ Украины. Он сменил бога Фаучи [Энтони Фаучи — иммунолог и инфекционист, занимающийся исследованиями ВИЧ/СПИДа], который сменил богиню Грету [Грета Тунберг — шведская экологическая активистка] на посту лидера движения „левого“ психоза. Отдайте ему с концами все ваши деньги — и неважно, сколько или зачем… Боги сказали свое слово!» — написал написал Дональд Трамп-младший в соцсети Twitter.

Твит сына экс-президента США набрал уже более 1,5 млн просмотров. Ранее он неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Трамп-младший называл его «неблагодарной королевой иностранной помощи». Предприниматель также осуждал финансовую помощь Украине.

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Сын экс-президента США и американский предприниматель Дональд Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза». «Сами видите — это лидер новой религии „левых“ Украины. Он сменил бога Фаучи [Энтони Фаучи — иммунолог и инфекционист, занимающийся исследованиями ВИЧ/СПИДа], который сменил богиню Грету [Грета Тунберг — шведская экологическая активистка] на посту лидера движения „левого“ психоза. Отдайте ему с концами все ваши деньги — и неважно, сколько или зачем… Боги сказали свое слово!» — написал написал Дональд Трамп-младший в соцсети Twitter. Твит сына экс-президента США набрал уже более 1,5 млн просмотров. Ранее он неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Трамп-младший называл его «неблагодарной королевой иностранной помощи». Предприниматель также осуждал финансовую помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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