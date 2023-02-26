Сын Трампа обвинил Зеленского в руководстве сектой

27 февраля 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп-младший саркастически высказался о Зеленском Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын экс-президента США и американский предприниматель Дональд Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза». «Сами видите — это лидер новой религии „левых“ Украины. Он сменил бога Фаучи [Энтони Фаучи — иммунолог и инфекционист, занимающийся исследованиями ВИЧ/СПИДа], который сменил богиню Грету [Грета Тунберг — шведская экологическая активистка] на посту лидера движения „левого“ психоза. Отдайте ему с концами все ваши деньги — и неважно, сколько или зачем… Боги сказали свое слово!» — написал написал Дональд Трамп-младший в соцсети Twitter. Твит сына экс-президента США набрал уже более 1,5 млн просмотров. Ранее он неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Трамп-младший называл его «неблагодарной королевой иностранной помощи». Предприниматель также осуждал финансовую помощь Украине.

Сын экс-президента США и американский предприниматель Дональд Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза». «Сами видите — это лидер новой религии „левых“ Украины. Он сменил бога Фаучи [Энтони Фаучи — иммунолог и инфекционист, занимающийся исследованиями ВИЧ/СПИДа], который сменил богиню Грету [Грета Тунберг — шведская экологическая активистка] на посту лидера движения „левого“ психоза. Отдайте ему с концами все ваши деньги — и неважно, сколько или зачем… Боги сказали свое слово!» — написал написал Дональд Трамп-младший в соцсети Twitter. Твит сына экс-президента США набрал уже более 1,5 млн просмотров. Ранее он неоднократно нелицеприятно высказывался в адрес Владимира Зеленского. Трамп-младший называл его «неблагодарной королевой иностранной помощи». Предприниматель также осуждал финансовую помощь Украине.