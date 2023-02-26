В Перми ищут специалистов на госслужбу с зарплатой чуть выше МРОТ

Пермские власти предлагают вакансии на госслужбе с зарплатой от 18 тысяч рублей

Стаж на госслужбе и по специальности не требуется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В территориальное управление минсоцразвития Пермского края по городу Перми требуются главные специалисты в отделы с зарплатой от 18 тысяч рублей в месяц. Такая сумма превышает установленный в России с 1 января 2023 года МРОТ всего на 1,5 тысячи рублей. Сайт Госслужбы информирует, что документы на эти должности принимаются до 2 марта.

«Вакансия: Главный специалист. От 18 000 до 25 000 руб. Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городу Перми. Группа и категория должности: Специалисты, Старшая», — сообщается в описании вакансий. Образование соискателя должно быть не ниже бакалавриата, стаж на госслужбе и по специальности не требуется. Одним из основных пунктов базовых знаний составляют знания законодательства РФ.

В обязанности специалиста Дзержинского района входят рассмотрение документов, подготовка ответов и консультации местных жителей по вопросам соцподдержки. В Свердловском районе специалисту придется выезжать к жителям домой для обследования условий проживания, принимать решения о прекращении соцобслуживания семьи и контролировать работу соцслужб.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Перми средняя зарплата выросла до 51,1 тысячи рублей. Несмотря на рост зарплат, еще в начале 2023 года по результатам исследования Headhunter, оказалось, что многие пермяки планируют сменить сферу деятельности, и большинство желающих среди них оказались госслужащими.