Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

27 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

Житель Екатеринбурга обвиняется в сбыте контрафактного алкоголя, из-за которого в Тюмени произошла массовая гибель людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем Свердловчанин обвиняется в сбыте алкогольной продукции, после употребления которой скончались десять жителей Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Массовое отравление метиловой водкой произошло в начале января 2022 года в Тюмени. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Как предполагает следствие, в период с августа 2021 года по январь 2022 года обвиняемый поставил в Тюменскую область более 100 коробок поддельного алкоголя, в составе которого был метиловый спирт. Во время новогодних праздников в начале 2022 года от употребления паленого алкоголя в Тюмени скончались десять человек. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском суд Тюмени. Подельникам жителя Екатеринбурга, которые сбывали контрафакт на территории Тюменской области, вынесены обвинительные приговоры. Ранее URA.RU писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. Аналогичная трагедия произошла в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанин обвиняется в сбыте алкогольной продукции, после употребления которой скончались десять жителей Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Массовое отравление метиловой водкой произошло в начале января 2022 года в Тюмени. «Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ — хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Как предполагает следствие, в период с августа 2021 года по январь 2022 года обвиняемый поставил в Тюменскую область более 100 коробок поддельного алкоголя, в составе которого был метиловый спирт. Во время новогодних праздников в начале 2022 года от употребления паленого алкоголя в Тюмени скончались десять человек. Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском суд Тюмени. Подельникам жителя Екатеринбурга, которые сбывали контрафакт на территории Тюменской области, вынесены обвинительные приговоры. Ранее URA.RU писало о том, что в начале 2022 года жители Тюмени массово отравились алкоголем. Аналогичная трагедия произошла в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе.