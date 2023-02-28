Депутат Госдумы раскрыл планы Китая на медленное уничтожение Запада

Депутат Госдумы: Китай способен довести США до финансового краха и голода

28 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Китай сохраняет в США стабильность, чтобы успеть избавиться от их долга, сказал Олег Матвейчев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Китай способен устроить США серьезные финансовые проблемы, вплоть до пустых полок в магазинах, однако будет ослаблять Запад медленно. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Китай заинтересован в том, чтобы Запад ослабевал медленно. Чтобы можно было аккуратно переориентироваться на свой внутренний рынок и аккуратно избавляться от американских долгов. Он не делает резких движений в отношении США, но угроз, что будут какие-то пошлины или еще что-то, конечно, не боится. Потому что у Китая всегда есть чем ответить. Он вообще может сделать так, что Америка испытает серьезные трудности и финансах и в магазинах просто пустые полки будут», — сказал Олег Матвейчев. Слишком резкое ослабление США невыгодно Китаю и может нанести ущерб его экономике, отметил собеседник URA.RU. «Единственным рычагом Запада по отношению к Китаю является то, что Запад — потребитель китайских товаров в довольно большом количестве и действительно является крупнейшим должником. Это такая странная зависимость. Когда человек вам должен большую сумму денег, вы желаете, чтобы он был здоров и счастлив для того, чтобы он эту сумму мог вам отдать. Китай в этом смысле не заинтересован в том, чтобы Запад ослаб очень резко. Это большой удар по экономике, следовательно, по социальной сфере, всей политической стабильности страны. Это обоюдоострое оружие. Но если им будет бить сама Америка, то Китай тоже будет дозировано применять какие-то меры, которые будут приносить боль США», — объяснил депутат. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Согласно документу, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. В то же время на Западе заподозрили, что Китай будет оказывать помощь РФ и начали угрожать им серьезными последствиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай способен устроить США серьезные финансовые проблемы, вплоть до пустых полок в магазинах, однако будет ослаблять Запад медленно. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Китай заинтересован в том, чтобы Запад ослабевал медленно. Чтобы можно было аккуратно переориентироваться на свой внутренний рынок и аккуратно избавляться от американских долгов. Он не делает резких движений в отношении США, но угроз, что будут какие-то пошлины или еще что-то, конечно, не боится. Потому что у Китая всегда есть чем ответить. Он вообще может сделать так, что Америка испытает серьезные трудности и финансах и в магазинах просто пустые полки будут», — сказал Олег Матвейчев. Слишком резкое ослабление США невыгодно Китаю и может нанести ущерб его экономике, отметил собеседник URA.RU. «Единственным рычагом Запада по отношению к Китаю является то, что Запад — потребитель китайских товаров в довольно большом количестве и действительно является крупнейшим должником. Это такая странная зависимость. Когда человек вам должен большую сумму денег, вы желаете, чтобы он был здоров и счастлив для того, чтобы он эту сумму мог вам отдать. Китай в этом смысле не заинтересован в том, чтобы Запад ослаб очень резко. Это большой удар по экономике, следовательно, по социальной сфере, всей политической стабильности страны. Это обоюдоострое оружие. Но если им будет бить сама Америка, то Китай тоже будет дозировано применять какие-то меры, которые будут приносить боль США», — объяснил депутат. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Согласно документу, все стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса. В то же время на Западе заподозрили, что Китай будет оказывать помощь РФ и начали угрожать им серьезными последствиями.