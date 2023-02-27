Подполковник Марочко заявил о пополнении украинской армии «мертвыми душами»

28 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Военкоматы получают гранты за новых бойцов, напомнил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военкомы получают гранты и доплаты за пополнение ВСУ «мертвыми душами» (призыв мужчин, которых давно нет в живых). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Практика зарабатывания денег на „мертвых душах“ или трупах украинских военнослужащих — это вполне нормальное дело для Киева. Военкомы выполняют не только свои функциональные обязанности. Они, пользуясь случаем, неплохо зарабатывают. Сейчас то количество катастрофических потерь у украинской армии, которое дает им возможность как раз остаться безнаказанными. Поскольку никто не будет разбираться, когда умер тот или иной военнослужащий. Естественно они получают гранты, какие-то доплаты за то, что даже набирают „мертвые душ“ в свои ряды», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник добавил, что через месяц «мертвыми душами» становятся также и живые мобилизованные. «Такая же участь ждет тех, кого набирают вполне нормально. Поскольку большая часть мобилизованных граждан не живет и больше месяца. Все это мы прекрасно знаем, уже даже были заявления и от самих украинских военнослужащих. Например, о том, что мобилизованные в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут) живут всего лишь четыре часа», — отметил Марочко. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока ВСУ все же находит возможность пополнять свои ряды живой боевой силой. «Говорить о том, что целиком и полностью украинская армия будет состоять из „мертвых душ“, я бы не стал. Поскольку все равно те объемы военнослужащих, которые военкомы ежедневно набирают, отлавливая, так называемых, добровольцев, еще позволяют восполнять потери, которые несут ВСУ, и более или менее содержать в боеготовности те подразделения, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения», — подытожил он. В российских telegram-каналах начали распространять скрины повесток украинцам, которые умерли несколько лет назад. Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что сотрудникам военкоматов Киев добавил денежное довольствие, сравнимое по сумме с зарплатами военнослужащих ВСУ на линии фронта. Это, по его мнению, должно стать стимулом для выполнения плана и призыва всех подряд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военкомы получают гранты и доплаты за пополнение ВСУ «мертвыми душами» (призыв мужчин, которых давно нет в живых). Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Практика зарабатывания денег на „мертвых душах“ или трупах украинских военнослужащих — это вполне нормальное дело для Киева. Военкомы выполняют не только свои функциональные обязанности. Они, пользуясь случаем, неплохо зарабатывают. Сейчас то количество катастрофических потерь у украинской армии, которое дает им возможность как раз остаться безнаказанными. Поскольку никто не будет разбираться, когда умер тот или иной военнослужащий. Естественно они получают гранты, какие-то доплаты за то, что даже набирают „мертвые душ“ в свои ряды», — объяснил Андрей Марочко. Подполковник добавил, что через месяц «мертвыми душами» становятся также и живые мобилизованные. «Такая же участь ждет тех, кого набирают вполне нормально. Поскольку большая часть мобилизованных граждан не живет и больше месяца. Все это мы прекрасно знаем, уже даже были заявления и от самих украинских военнослужащих. Например, о том, что мобилизованные в районе населенного пункта Артемовск (Бахмут) живут всего лишь четыре часа», — отметил Марочко. При этом собеседник агентства подчеркнул, что пока ВСУ все же находит возможность пополнять свои ряды живой боевой силой. «Говорить о том, что целиком и полностью украинская армия будет состоять из „мертвых душ“, я бы не стал. Поскольку все равно те объемы военнослужащих, которые военкомы ежедневно набирают, отлавливая, так называемых, добровольцев, еще позволяют восполнять потери, которые несут ВСУ, и более или менее содержать в боеготовности те подразделения, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения», — подытожил он. В российских telegram-каналах начали распространять скрины повесток украинцам, которые умерли несколько лет назад. Ранее военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что сотрудникам военкоматов Киев добавил денежное довольствие, сравнимое по сумме с зарплатами военнослужащих ВСУ на линии фронта. Это, по его мнению, должно стать стимулом для выполнения плана и призыва всех подряд.