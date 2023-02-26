Приехавшие медики госпитализировали мужчину Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отравился в магазине, выпив несколько банок антисептика. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

«Мужчина в состоянии опьянения смог дойти до магазина, при продавце выпить несколько флаконов спиртосодержащего антисептика для рук и упасть на пол. К приезду экипажа ГБР молодой человек находился без сознания, привести его в чувство до приезда скорой помощи нашим сотрудникам не удалось», — сообщили URA.RU в организации.

Там отметили, что за длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, это не единичный случай. Все четыре дня праздников сотрудники ГБР оказывали помощь пьяным гражданам.

Отравление спиртосодержащей жидкостью может привести к летальному исходу. Так, например, трое жителей поселка Саккулово Сосновского района отравились суррогатным алкоголем, и умерли. На продавца завели уголовное дело.