26 февраля 2023

Магнитогорец отравился в магазине, выпив несколько бутылок антисептика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, здоровье, медицина, скорая помошь
Приехавшие медики госпитализировали мужчину Фото:

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отравился в магазине, выпив несколько банок антисептика. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

«Мужчина в состоянии опьянения смог дойти до магазина, при продавце выпить несколько флаконов спиртосодержащего антисептика для рук и упасть на пол. К приезду экипажа ГБР молодой человек находился без сознания, привести его в чувство до приезда скорой помощи нашим сотрудникам не удалось», — сообщили URA.RU в организации.

Там отметили, что за длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, это не единичный случай. Все четыре дня праздников сотрудники ГБР оказывали помощь пьяным гражданам.

Отравление спиртосодержащей жидкостью может привести к летальному исходу. Так, например, трое жителей поселка Саккулово Сосновского района отравились суррогатным алкоголем, и умерли. На продавца завели уголовное дело.

Мужчина потерял сознание сразу после употребление спиртосодержащей жидкости
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, отравился в магазине, выпив несколько банок антисептика. Как сообщили URA.RU в охранной организации «Право роста», мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. «Мужчина в состоянии опьянения смог дойти до магазина, при продавце выпить несколько флаконов спиртосодержащего антисептика для рук и упасть на пол. К приезду экипажа ГБР молодой человек находился без сознания, привести его в чувство до приезда скорой помощи нашим сотрудникам не удалось», — сообщили URA.RU в организации. Там отметили, что за длинные выходные, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества, это не единичный случай. Все четыре дня праздников сотрудники ГБР оказывали помощь пьяным гражданам. Отравление спиртосодержащей жидкостью может привести к летальному исходу. Так, например, трое жителей поселка Саккулово Сосновского района отравились суррогатным алкоголем, и умерли. На продавца завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...