Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались в плен после 20 минут боя

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Вооруженные силы Великобритании. stock, гранатомет, нато, наемник, джавелин, javelin, stock
Украинские военные сдались в плен ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Попавший в плен украинский военнослужащий сообщил, что проходил подготовку на базе Воркоп в Британии и сдался в плен после 20 минут боя в ДНР. На базе украинского военного обучали стрельбе, штурму окопов, другим навыкам военного дела», — передает сайт MK.RU со ссылкой на украинского военного.

По его словам, обучение проходило 21 день. Затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование.

Солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard, которые передадут Украине. Украинских военных отправили в Польшу и Великобританию. Пленный боец ВСУ сообщил, что в Великобритании подготовка была слабее, чем на Украине.

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Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Попавший в плен украинский военнослужащий сообщил, что проходил подготовку на базе Воркоп в Британии и сдался в плен после 20 минут боя в ДНР. На базе украинского военного обучали стрельбе, штурму окопов, другим навыкам военного дела», — передает сайт MK.RU со ссылкой на украинского военного. По его словам, обучение проходило 21 день. Затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование. Солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard, которые передадут Украине. Украинских военных отправили в Польшу и Великобританию. Пленный боец ВСУ сообщил, что в Великобритании подготовка была слабее, чем на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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