Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Попавший в плен украинский военнослужащий сообщил, что проходил подготовку на базе Воркоп в Британии и сдался в плен после 20 минут боя в ДНР. На базе украинского военного обучали стрельбе, штурму окопов, другим навыкам военного дела», — передает сайт MK.RU со ссылкой на украинского военного.
По его словам, обучение проходило 21 день. Затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование.
Солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard, которые передадут Украине. Украинских военных отправили в Польшу и Великобританию. Пленный боец ВСУ сообщил, что в Великобритании подготовка была слабее, чем на Украине.
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Украинские военные, обучавшиеся в Великобритании, попали в плен после 20 минут боя в Донецкой народной республике. Об этом рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Попавший в плен украинский военнослужащий сообщил, что проходил подготовку на базе Воркоп в Британии и сдался в плен после 20 минут боя в ДНР. На базе украинского военного обучали стрельбе, штурму окопов, другим навыкам военного дела», — передает сайт MK.RU со ссылкой на украинского военного. По его словам, обучение проходило 21 день. Затем солдаты ВСУ вернулись на Украину, где у них было боевое слаживание и патрулирование. Солдат ВСУ обучали на Западе использованию немецких танков Leopard, которые передадут Украине. Украинских военных отправили в Польшу и Великобританию. Пленный боец ВСУ сообщил, что в Великобритании подготовка была слабее, чем на Украине.