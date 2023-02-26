26 февраля 2023

Челябинский губернатор нашел временную замену замминистра, уволившемуся из-за уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Вместо Ивана Белавкина назначили Людмилу Алпатову Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел временную замену попавшему под уголовное дело бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Им стала Людмила Алпатову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

До назначения Алпатова занимала пост начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. После задержания Белавкина, Алпатова стала также исполнять обязанность первого замминистра.

Белавкина задержали в июне 2021 года. Силовики вывели его прямиком из кабинета. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение запросило у суда для бывшего чиновника 14,5 лет колонии строгого режима.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел временную замену попавшему под уголовное дело бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Им стала Людмила Алпатову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. До назначения Алпатова занимала пост начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. После задержания Белавкина, Алпатова стала также исполнять обязанность первого замминистра. Белавкина задержали в июне 2021 года. Силовики вывели его прямиком из кабинета. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение запросило у суда для бывшего чиновника 14,5 лет колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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