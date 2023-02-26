Челябинский губернатор нашел временную замену замминистра, уволившемуся из-за уголовного дела

27 февраля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Вместо Ивана Белавкина назначили Людмилу Алпатову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел временную замену попавшему под уголовное дело бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Им стала Людмила Алпатову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. До назначения Алпатова занимала пост начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. После задержания Белавкина, Алпатова стала также исполнять обязанность первого замминистра. Белавкина задержали в июне 2021 года. Силовики вывели его прямиком из кабинета. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение запросило у суда для бывшего чиновника 14,5 лет колонии строгого режима.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашел временную замену попавшему под уголовное дело бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Им стала Людмила Алпатову. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнения его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. До назначения Алпатова занимала пост начальника управления инженерной инфраструктуры министерства. После задержания Белавкина, Алпатова стала также исполнять обязанность первого замминистра. Белавкина задержали в июне 2021 года. Силовики вывели его прямиком из кабинета. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Гособвинение запросило у суда для бывшего чиновника 14,5 лет колонии строгого режима.