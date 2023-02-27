В Екатеринбурге раскроют тайны Наины Ельциной

Экскурсоводы расскажут о том, как жила Наина Ельцина во время президентства ее мужа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ельцин Центре проведут экскурсию, которую посвятят жене первого президента России Бориса Ельцина — Наине. Организаторы мероприятия не только погрузят посетителей в биографию первой леди, но и расскажут о семейных традициях президентской семьи. Афиша опубликована на сайте центра.

«Праздничная версия традиционной экскурсии „Первая леди“ расскажет не только о личности первой леди России Наины Ельциной, но и о традиции поздравлений с международным женским днем в семье первого президента», — говорится в анонсе. В музее расскажут, как президентская чета отмечала 8 марта и что дарили близким женщинам.

Мероприятие пройдет 4 марта в 14:00. Экскурсия пройдет в музее Музей Ельцина, а посетить ее можно с 12 лет и за 400 рублей.

Ранее депутат Госдумы и член партии КПРФ Ольга Алимова обвинила вдову Бориса Ельцина, раскритиковавшую лидера коммунистов Геннадия Зюганова, во лжи. Представительница власти заявила, что Наина Ельцина лукавит. Также в КПРФ показали жене первого президента России «компромат» на ее мужа.