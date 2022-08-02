В КПРФ напомнили супруге первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной, раскритиковавшей лидера коммунистов Геннадия Зюганова, о причастности ее мужа к коммунистической партии. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба КПРФ, приложив видео, на котором Ельцин, будучи членом КПСС, на одном из съездов выражает полную поддержку партии и ее тогдашнему лидеру Леониду Брежневу.
«В своих высказываниях Наина Ельцина обращается к Геннадию Андреевичу (Зюганову — прим. ред.) и уверяет всех, что ее муж „был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии“, которую защищал Зюганов. Но, вероятно, писавшая данное обращение уже запамятовала, что ее муж состоял в Коммунистической партии, и сильно ратовал за ее достижения, как и за идеологию, на Пленумах и Съездах ЦК КПСС», — сообщили в пресс-службе партии.
Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Зюганов заявил, что Ельцин однажды предлагал занять ему любой пост в государстве. Наина Ельцина назвала его высказывания «враньем» и «чушью». Также агентство рассказывало, что соратник Ельцина Владимир Шевченко уличил лидера коммунистов во лжи. При этом, депутат Госдумы от КПРФ раскритиковала вдову Ельцина за наезд на Зюганова.
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В КПРФ напомнили супруге первого президента России Бориса Ельцина Наине Ельциной, раскритиковавшей лидера коммунистов Геннадия Зюганова, о причастности ее мужа к коммунистической партии. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба КПРФ, приложив видео, на котором Ельцин, будучи членом КПСС, на одном из съездов выражает полную поддержку партии и ее тогдашнему лидеру Леониду Брежневу. «В своих высказываниях Наина Ельцина обращается к Геннадию Андреевичу (Зюганову — прим. ред.) и уверяет всех, что ее муж „был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии“, которую защищал Зюганов. Но, вероятно, писавшая данное обращение уже запамятовала, что ее муж состоял в Коммунистической партии, и сильно ратовал за ее достижения, как и за идеологию, на Пленумах и Съездах ЦК КПСС», — сообщили в пресс-службе партии. Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Зюганов заявил, что Ельцин однажды предлагал занять ему любой пост в государстве. Наина Ельцина назвала его высказывания «враньем» и «чушью». Также агентство рассказывало, что соратник Ельцина Владимир Шевченко уличил лидера коммунистов во лжи. При этом, депутат Госдумы от КПРФ раскритиковала вдову Ельцина за наезд на Зюганова.