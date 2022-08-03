Член партии КПРФ Алимова обвинила вдову Бориса Ельцина во лжи

Наине Ельциной припомнили о громких заявлениях Бориса Ельцина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы и член партии КПРФ Ольга Алимова обвинила экс-супругу первого президента России Бориса Ельцина Наину Ельцину, раскритиковавшую лидера коммунистов Геннадия Зюганова, во лжи. Алимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что вдова Ельцина, обвиняя в этом Зюганова, сама не стесняется лукавить.

«Понятно, что для Наины Иосифовны Борис Ельцин — близкий человек, и она может оценивать его как своего супруга. Однако своим резким заявлением, позволив себе выступить с критикой председателя политической партии, она фактически стала претендовать на роль политического обозревателя, кем она в действительности не является. Наина Ельцина заявила, что Борис Ельцин был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Обвиняя Зюганова во лжи, жена экс-президента сама не стесняется лукавить. О какой непримиримости к идеологии говорит Наина Ельцина — не ясно. Наверное, запамятовала, что член КПСС с 1961 года, а впоследствии секретарь Свердловского обкома и депутат Верховного Совета, Ельцин не стеснялся в громких заявлениях об успехах партии и его борьбе за дело социалистического будущего», — написала Алимова.

По словам Алимовой, защитники Ельцина, пытаясь обелить самого вероломного правителя в истории России, все время сами оказываются пойманными на откровенной лжи и подмене понятий. Ранее URA.RU сообщало, что Геннадий Зюганов заявил, что Ельцин однажды предлагал занять ему любой пост в государстве. Наина Ельцина назвала его высказывания «враньем» и «чушью». Также агентство рассказывало, что соратник Ельцина Владимир Шевченко уличил лидера коммунистов во лжи. При этом, депутат Госдумы от КПРФ раскритиковала вдову Ельцина за наезд на Зюганова. В КПРФ показали Наине Ельциной компромат на экс-супруга.