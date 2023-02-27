Орбан заявил об угрозе втягивания Венгрии в конфликт на Украине из-за расширения НАТО

28 февраля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Вопрос о вступлении Украины в НАТО необходимо неоднократно пересмотреть, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расширение НАТО на восток может втянуть Будапешт в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс необходимо неоднократно пересмотреть. «Вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно всплывет. <…> „Дальнейшее расширение НАТО на восток следует пересмотреть десять тысяч раз“, чтобы оно не втянуло Венгрию в конфликт», — сообщает издание Telex со ссылкой на Орбана. Он также добавил, что подобные соображения не затрагивают вопрос о вступлении в НАТО Швеции или Финляндии. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» для членства в НАТО. Однако вступить в альянс страна не может из-за территориального спора и конфликта с Россией. По его словам, НАТО рискует стать участников боевых действий в случае вступления Украины в организацию. Также Орбан отметил, что в ЕС и НАТО все выступают за продолжение конфликта на Украине. Однако Венгрия не планирует участвовать в этом, сообщает RT.

Расширение НАТО на восток может втянуть Будапешт в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс необходимо неоднократно пересмотреть. «Вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно всплывет. <…> „Дальнейшее расширение НАТО на восток следует пересмотреть десять тысяч раз“, чтобы оно не втянуло Венгрию в конфликт», — сообщает издание Telex со ссылкой на Орбана. Он также добавил, что подобные соображения не затрагивают вопрос о вступлении в НАТО Швеции или Финляндии. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» для членства в НАТО. Однако вступить в альянс страна не может из-за территориального спора и конфликта с Россией. По его словам, НАТО рискует стать участников боевых действий в случае вступления Украины в организацию. Также Орбан отметил, что в ЕС и НАТО все выступают за продолжение конфликта на Украине. Однако Венгрия не планирует участвовать в этом, сообщает RT.